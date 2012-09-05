В автомобиле В.К. Никитина «Харьков 3» (1951 год) также ничего не было от немецких машин. Н.Александров пишет, что «до сих пор неясно происхождение советского рекордно-гоночного автомобиля «Харьков». Да все тут ясно — и «Харьков 3», и «Харьков 6» подробно описаны во многих книгах тех лет.

Так, основу «Харькова 3» составляли передняя и задняя подвески, тормоза, рулевой механизм, карданный вал, форсиро- ванныйдо70л.с. мотори коробка передач от «Победы». То же самое было и у «Харькова 6». Только головка двигателя была самодельной, с двумя распредвалами (проект инженера A. В.Сирягского) — абсолютно оригинальная конструкция! Мощность «нобелевского» силового агрегата с такой головкой блока превышала 100 л.с.. и «Харьков 6» развивал 223 км/ч против 202 км/ч у «Харькова 3». Двигатель «Харькова 6» я тоже изучил подробнейшим образом, когда побывал в гостях у Владимира Константиновича.

...то немцу — смерть!

Что же касается «Сталинских Соколов» («АМ», №23/03 и №25/03), то мои соображения относительно этих автомобилей основаны на двух отчетах НТБА и полном комплекте синек (их был целый шкаф), хранившихся на МЗМАс 1952 года.

Целью постройки «Сокола 650» было создание автомобиля «Формулы 2» (объем мотора 2000 куб. см), в которой в 1952— 1953 годах разыгрывалось первенство мира. FIA приняла такое решение в конце 1951-го, и тогда же начались спешные работы над моделью «650». Проектирование вели в НТБА (бывшее ЦКБ «Ашо Union» в Хемнице) уцелевшие после войны инженеры «Auto Union» и BMW.