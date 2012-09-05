После запрета азартных игр на территории России, были закрыты все казино, игровые автоматы убрали даже с детски развлекательных заведений, а также баров, клубов. Поэтому получить доступ к азартным играм в данный момент можно только в онлайн режиме, в настоящее время самое достойное онлайн казино – это Вулкан Старс.

Также при желании получить информацию о портале можно в рейтингах, обзорах, топах, отзывах игроков. Поэтому каждый игрок будет уверен, что это не мошенники, а надежный и безопасный игровой портал, который предоставляет только надежные и безопасные условия игры.





Оформление сайта

Сайт Вулкан Старс казино был создан ведущими разработчиками Москвы, весь софт лицензионный, поэтому в играх отсутствуют накрутки, за результат игры отвечает генератор случайных чисел. Посетителям казино Вулкан Старс предложено понятное и простое меню, с легкой системой поиска по сайту, простой регистрацией, понятными таблицами турниров, предложен список игроков, которые стали победителями и выиграли приличные суммы денежных средств.

Сайт работает быстро, нет подвисаний и рекламы, только игры различных тематики, с приятным музыкальным сопровождением и ярким оформлением. Получить доступ к игре с выигрышем и выводом средств, доступно только после регистрации.





Мобильное приложение

Кроме стандартной версии сайта для ПК, играть в казино Вулкан Старс можно на любом смартфоне и прочих гаджетах. Для игры на мобильных устройствах создано специальное приложение, которое можно скачать на официальном сайте клуба или в App Store. Приложение не занимает много мета, работает без нареканий, нет рекламы и платных функций.





Вывод средств

Вывести выигранные средства казино Вулкан Старс предлагает на ту же платежную систему, которой пополнялся игровой аккаунт. Поэтому перед тем как пополнить счет, следует выбрать доступный для снятия средств банк, электронный кошелек или банковскую карту. Для вывода средств предложена система Виза, пополнить игровой счет можно через терминалы, электронные кошельки.





Саппорт

Помощь всем игрокам, правил игр, требования к игрокам и условиям игры, все эти данные можно получить в техподдержке. Такая услуга работает в круглосуточном режиме, на вопросы игроков отвечают сотрудники сайта. Это очень удобно, так как многие онлайн казино предлагают автоматическую систему поддержки, где на вопросы игроков отвечает программа.

Игровой портал казино Вулкан Старс, кроме игровых аппаратов, обеспечивает игроков ставками на спорт, киберспорт, различными бонусными поощрениями. Так игроки получают 50% на счет от проигранной суммы, кешбэк, бонусные средства и бесплатны вращения, подарки на день рождения.



