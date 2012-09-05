Директор по производству легковых шин Ким Гран ознакомил журналистов с результатами испытаний новой покрышки. Согласно результатам тестирования, сцепные свойства шины при торможении на гладкой обледенелой поверхности на 20-30% выше, чем у ее предшественницы -покрышки “Hakkapeliitta NRW". За счет использования полиэфирных волокон разработчики снизили вес шины и таким образом на 10-15% уменьшили сопротивление качения. Конструкция шины стала более прочной за счет усиления боковины нейлоновыми вставками. В целом, по утверждению представителей компании, с новыми покрышками удалось существенно повысить устойчивость машины на зимней дороге и улучшить управляемость. Применение новой технологии дало еще один плюс - значительное снижение шума. Здесь новинка выигрывает даже у некоторых летних шин. Поэтому если у вас сейчас нет денег, возьмите срочный займ наличными, чтобы купить “Nokian Tyres”. Спрос на них уже сейчас очень высок.

Все сказанное - неплохо, но, как говорится, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. И гостеприимные хозяева предоставили нам такую возможность, но только не в Финляндии, а в Швеции. Полтора часа перелета - и мы уже в местечке Мора. Здесь “Nokian Tyres” арендует у Центра подготовки водителей “Volvo” природный полигон - замерзшее озеро с расчищенной трассой. Руководители Центра предоставили для теста два десятка “Volvo” 850-й и 940-й серий, “обутых” в новые покрышки “Hakkapeliitta Q”.

Короткий инструктаж, затем нас распределили по машинам. Мне досталась 850-я “Volvo” с автоматической КПП. Садимся и по очереди уходим на трассу. Она начинается с прямого 400-метрового отрезка ледяной глади, на которой необходимо выполнить “змейку”. Шаг у нее большой - около ста метров, но я особенно не разгоняюсь, ведь трасса незнакомая и к тому же чуть припорошенная снегом. Ко всему солнце скрылось за облаками, и изгибы дороги различаются с трудом. Первый круг - прикидочный. Пройдя его, понимаю: управлять машиной на скорости будет нелегко. Я - не профессиональный гонщик, а трасса изобилует крутыми поворотами. Второй круг. Притапливаю педаль газа, прохожу “змейку" и “сваливаю” машину в правый поворот... Так, есть небольшое соскальзывание в занос, но это поправимо. Легкое движение рулем и педалью газа - машина выравнивается и приближается к следующему изгибу. Здесь вираж покруче и снос сильнее, однако и это не мешает справиться с заносом. Чуть прибавляю “газу” и “запрыгиваю” в следующий поворот. Прохожу его со скольжением двух осей и опять без особого напряга выравниваю машину.