Попробуем объяснить так: если бы мы не умотались вконец за время теста и решили бы еще и еще поноситься по Москве, скажем, часок- другой, то каждый из испытателей предпочел бы «Ямаху». Следующий, кого выбирали бы, - «Хонду». Далее - «Сузуки», «Пежо». Последнему достался бы «Зонгшен».

Однако многим покупателям такая градация - что разговор сытого с голодным. Все-таки разница в цене между «Зонгшеном», «Ямахой» и «Хондой» достаточно велика, чтобы при выборе опираться только на технические характеристики. Потому подытожим по-другому. «Китаец», уже говорили, стоит своих денег. Но он морально устарел и даже с новой «начинкой» составит конкуренцию разве что японскому секонд хэнду. Спортивная «Хонда» пленяет, прельщает и берет за живое. По дизайну и характеристикам она на голову выше всех конкурентов, но цена $2700 снижает ее реальный (покупательский) рейтинг: за скутер пусть «хай-класса» и «из рук» именитого производителя дороговато. Мягко говоря.

«За копейку канарейку» никто брать и не советует, но чуть сэкономить можно, - купив «Сузуки». Это скутер того же, что и «Хонда», класса с близкими с нею характеристиками, однако меньшей стоимостью ($2400).

Среднее положение в нашей пятерке «попули сезона» занимает «Ямаха Neo's». Она обладает наиболее оптимальным соотношением цены, качества и технических характеристик. На такой «табуретке» почувствует себя в своей тарелке и помпезный пацан, и почтенных лет домохозяйка, что печется о своем реноме в глазах знакомых и незнакомых.

Можем заподозрить, что нами, авторами этих строк, зачастую управляют стереотипы, и мы очень даже можем ошибаться. Так что совсем не удивимся, если вдруг большинство предпочтет броскую и дорогую игрушку «Пежо». Только обрадуемся за вас.

Мотороллер «Ямаха Neo’s50» предоставлен компанией «ПАНАВТО». Мотороллеры «Зонгшен ZS-50 QT-4B» и «Пежо Vivacity50» предоставлены компанией «БАЙК-ЛЕНД».

Мотороллер «Сузуки Katana» предоставлен компанией «НБС-М0Т0Р». Мотороллер «Хонда X8R-S» предоставлен компанией «АОЯМА-МОТОРС».