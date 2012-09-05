Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Что, почем и зачем




Что, почем и зачем
28 Сентября 2018
Теги: авто

Попробуем объяснить так: если бы мы не умотались вконец за время теста и решили бы еще и еще поноситься по Москве, скажем, часок- другой, то каждый из испытателей предпочел бы «Ямаху». Следующий, кого выбирали бы, - «Хонду». Далее - «Сузуки», «Пежо». Последнему достался бы «Зонгшен».

Однако многим покупателям такая градация - что разговор сытого с голодным. Все-таки разница в цене между «Зонгшеном», «Ямахой» и «Хондой» достаточно велика, чтобы при выборе опираться только на технические характеристики. Потому подытожим по-другому. «Китаец», уже говорили, стоит своих денег. Но он морально устарел и даже с новой «начинкой» составит конкуренцию разве что японскому секонд хэнду. Спортивная «Хонда» пленяет, прельщает и берет за живое. По дизайну и характеристикам она на голову выше всех конкурентов, но цена $2700 снижает ее реальный (покупательский) рейтинг: за скутер пусть «хай-класса» и «из рук» именитого производителя дороговато. Мягко говоря.

«За копейку канарейку» никто брать и не советует, но чуть сэкономить можно, - купив «Сузуки». Это скутер того же, что и «Хонда», класса с близкими с нею характеристиками, однако меньшей стоимостью ($2400).

Среднее положение в нашей пятерке «попули сезона» занимает «Ямаха Neo's». Она обладает наиболее оптимальным соотношением цены, качества и технических характеристик. На такой «табуретке» почувствует себя в своей тарелке и помпезный пацан, и почтенных лет домохозяйка, что печется о своем реноме в глазах знакомых и незнакомых.

Можем заподозрить, что нами, авторами этих строк, зачастую управляют стереотипы, и мы очень даже можем ошибаться. Так что совсем не удивимся, если вдруг большинство предпочтет броскую и дорогую игрушку «Пежо». Только обрадуемся за вас.

Мотороллер «Ямаха Neo’s50» предоставлен компанией «ПАНАВТО». Мотороллеры «Зонгшен ZS-50 QT-4B» и «Пежо Vivacity50» предоставлены компанией «БАЙК-ЛЕНД».

Мотороллер «Сузуки Katana» предоставлен компанией «НБС-М0Т0Р». Мотороллер «Хонда X8R-S» предоставлен компанией «АОЯМА-МОТОРС».


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Возможность путешествовать... - . (+20)
Так было в Европе... - . (+25)
Chevrolet Corvette - вызов при... - . (+50)
Олег Янковский ездит на красно... - . (+47)
Mercedes - всегда на высоте... - . (+55)
Запчасти на BMW - . (+56)
А у дочери свои планы на мотик... - . (+60)
Срочный выкуп битых авто... - . (+141)
Storm с непосредственным впрыс... - . (+66)
УАЗ-3160 - взгляд изнутри... - . (+91)
Особенности автомобилей Hyunda... - . (+91)
Правила усложняются... - . (+78)
Новый джип из Ульяновска... - . (+122)
Mercury Sable в движении... - . (+132)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке