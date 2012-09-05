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Что относится к негабаритным объектам и особенности их перевозки
19 Января 2022

Доставка негабаритов и импорт товаров с помощью различных видов транспорта – востребованная услуга. К ней прибегают, когда необходимо переместить строительную, спецтехнику, другую продукцию. Перевозчикам приходится использовать специальный подвижный состав, соблюсти все правила грузоперевозок.


Характеристики и особенности негабаритов

Нестандартный объект – тяжелый или громоздкий груз, который из-за своих характеристик или специфики невозможно переместить в закрытом автомобильном ТС или герметичном контейнере (обычным транспортом).

Доставка негабаритных предметов с помощью авиации или железной дороги – дорогой и часто затруднительный процесс. Автоперевозки товаров – лучший вариант, посредством которого можно снизить стоимость грузоперевозок.

К нестандартным предметам, перемещаемым с помощью автомобильного транспорта, относят:

  • строительное оборудование – укладчики асфальта, бульдозеры, спецкраны, экскаваторы;
  • сельскохозяйственная техника – комбайны, тракторы;
  • промышленные станки – трансформаторы, турбины, различные котельные, реакторы;
  • перемещаемые промышленные заводы.

Услуги по перевозке нестандартных объектов востребованы среди с/х, строительных, металлургических, оборонных, машиностроительных компаний, предприятий по переработке нефти и химии.


Правила грузоперевозок нестандартных предметов

Требования к перемещению негабаритных объектов определяют условия, которые должны выполнять перевозчики во время доставки товаров из начальной точки в конечный пункт назначения. Во время транспортировки нестандартных предметов необходимо предупредить:

  • ограничение нормального обзора другому транспорту на дороге;
  • непрофессиональный, небрежный подход к фиксации объекта;
  • риски запрокидывания груза во время перевозки;
  • затруднительное управление транспортным средством;
  • помехи для светоотражающих приборов и других устройств;
  • воспроизведение интенсивных звуков;
  • повреждение покрытия дороги.

Если при транспортировке нестандартного объекта будут выявлены нарушения, то их придется своевременно устранить. Водитель, обнаружив, что одно из требований не соблюдено должен убрать недочеты. Если ему это не под силу, то дальше передвигаться по дороге нельзя, доставку придется приостановить. За перевозку негабарита без соблюдения установленных правил положен штраф.


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