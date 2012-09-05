Приобретая устройства автозвука оптом, необходимо в обязательном порядке ознакомиться со всеми основными нюансами, которыми различается техника такого рода. Есть целый ряд определений и обозначений, в которые нужно вникнуть, чтобы грамотно ориентироваться на сайте Стерео7.ру и любых других интернет-ресурсах. Более подробно обо всех этих определениях мы и расскажем ниже.





Мощность

Мощность является одной из основных технических характеристик любого звукоусилителя. Стоит отметить, что сам по себе этот показатель может проявляться в двух вариациях – номинальной и максимальной. При этом, как корпусе абсолютно всех устройств присутствует соответствующее обозначение, однако, полагаться на него в полной мере не следует.

Все дело в том, что данный параметр на корпусе обычно обозначает суммарную максимальную мощность всех каналов в усилителе, и полученный результат, конечно же, не будет иметь ничего общего с реальными технологическими показателями. По сути, это не более чем рекламный маневр для того, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Реальным же показателем можно считать тот, который указан в паспорте устройства, или же в специальной таблице на упаковке. Там будет значиться именно номинальная мощность. Будет просто отлично, если при покупке в комплекте будет присутствовать заводской сертификат с данными замера реальной рабочей мощности – от этих показателей вы сможете отталкиваться при любых других расчетах.





Кроссовер

Сегодня почти все автомобильные усилители звука оснащены собственными кроссоверами. Задача этих устройств состоит в том, чтобы обеспечивать чистоту звука путем фильтрации сторонних частот. В частности, есть ограничители максимальной и минимальной частоты, а также регулировщики диапазона.





Grand Bass, Bass, Bass Boost

Указанные выше регулировки способствуют плавному усилению басовой доли в звучании. Они в обязательном порядке нужны в том случае, если речь идет о подключении сабвуферов к аудиосистеме. Если фильтр будет давать возможность регулировать частоту введения баса с точностью до децибелов, это будет огромным преимуществом устройства, которое пользователь однозначно ощутит на своем опыте.





Мостовые подключения

Такие подключения объединяют в одно целое несколько каналов одного усилителя, таким образом, многократно увеличивая мощность подаваемого сигнала. Использование такого дополнения обычно актуально в том случае, когда речь идет о подключении сабвуферов к аудиосистеме транспортного средства. В остальных случаях мостовые подключения обычно не используются.



