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Что нужно знать получателям денег под залог автомобиля
24 Декабря 2022
Теги: авто

В области отечественного кредитования есть изменения и улучшения. Клиентам предлагается новая форма услуги – кредит под залог транспортного средства. Свои услуги в этой сфере предлагают многие компании, но индивидуальный подход к каждому клиенту в организации CASHMOTOR. Надежность подтверждается тем фактом, что фирма находится в реестре Центрального Банка РФ. Выдается займ под залог птс до 1 млн. руб. физическим лицам, а вот ИПшники смогут рассчитывать на сумму до 5 млн. рублей.


Как правильно оформить займ: что должен учитывать клиент

Чтобы получить кредит, достаточно заполнить онлайн-форму, подав заявку с данными своего авто. Рисковая служба изучает полученную информацию, после чего с клиентом связывается менеджер. После этого транспортное средство осматривает эксперт. Если с авто и документами все в порядке, одобряется заявка и выдаются средства наличными или на карту. Весь процесс занимает около часа времени.

Получить деньги под залог автомобиля без ПТС можно, предоставив удостоверение личности владельца, свидетельство о регистрации ТС. После подписания договора сотрудник вместе с клиентом составляет опись, куда входят данные со спидометра, повреждения, оформляется акт передачи движимого имущества. Машина отправляется на парковку компании, где есть видеонаблюдение и защита от негативных внешних факторов.

Сумма кредита зависит от реальной рыночной стоимости авто. Компания CASHMOTOR принимает подержанные и новые машины российского и зарубежного автопрома.


Кредит под залог ПТС: в чем выгода

В мелких предпринимателей часто возникает нехватка средств, но решение проблемы есть – сдача ПТС транспортного средства. Это успешный вариант потребительского кредита. Особенность услуги заключается в том, что кредитор не изымает транспорт на стоянку, а оставляет клиенту. Заемщик и дальше его использует в своих целях, что важно для предпринимателей, таксистов и компаний, которые задействованы в сфере перевозок.

У мелких предпринимателей часто возникает нехватка средств, но решение проблемы есть – сдача ПТС транспортного средства. Это успешный вариант потребительского кредита. Особенность услуги заключается в том, что кредитор не изымает транспорт на стоянку, а оставляет клиенту. Заемщик и дальше его использует в своих целях, что важно для предпринимателей, таксистов и компаний, которые задействованы в сфере перевозок.

Подача заявки онлайн, ПТС остается у владельца. Если сумма заемщика устраивает, составляется и подписывается договр. Продать или подарить транспортное средство невозможно, пока займ полностью не выплачен.

Джипы, минивены, спортивные и легковые авто, легкий коммерческий транспорт – получить средства можно за все.

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