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Что нужно знать перед покупкой запчастей на комбайн?
22 Января 2019
Теги: pdd

Запасные детали на комбайн нужно выбирать тщательно и покупать вовремя. Тянуть с приобретением нельзя. Иначе вы рискуете столкнуться с тем, что в самый разгар работы техника перестанет выполнять свои функции. А это простой, потеря времени и денег. Причем запчасти к комбайнам нужно покупать соответствующие марке и модели техники. Есть и другие особенности выбора и приобретения подобного товара.

Рекомендации специалистов

Чтобы покупка состоялась, а результат сделки вас устроил на все 100 %, необходимо:

  1. Заблаговременно заняться поиском надежных поставщиков и сервисных центров нужно вам торговой марки.
  2. Знать не только производителя, но и каталожный номер детали, которую вы планируете заменить. Он будет указан в документации, прилагающейся к комбайну, или нанесен собственно на элемент.
  3. Отдавать предпочтение запчастям оригинального производства. Если такого варианта нет, то обратите внимание на наличие разрешительного документа у изготовителя аналоговой детали, позволяющего законно выпускать данные товары. В противном случае такие запчасти можно считать подделкой. А значит, вам стоит отказаться от их покупки.
  4. Убедиться в наличии фирменной упаковки и уточнить, дается ли гарантия на нужные вам запчасти.
  5. В случае возникновения сомнений обратиться к независимому эксперту.

Запчасти на комбайн имеют различную востребованность. Ведь что-то всегда изнашивается быстрее. Поэтому желательно всегда иметь в наличии такие запасные элементы, как боковой нож с электро- или гидроприводом, ремкомплект косы жатки, подшипники пальцев шнека и пр.

Константин

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