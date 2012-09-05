Запасные детали на комбайн нужно выбирать тщательно и покупать вовремя. Тянуть с приобретением нельзя. Иначе вы рискуете столкнуться с тем, что в самый разгар работы техника перестанет выполнять свои функции. А это простой, потеря времени и денег. Причем запчасти к комбайнам нужно покупать соответствующие марке и модели техники. Есть и другие особенности выбора и приобретения подобного товара.

Рекомендации специалистов

Чтобы покупка состоялась, а результат сделки вас устроил на все 100 %, необходимо:

Заблаговременно заняться поиском надежных поставщиков и сервисных центров нужно вам торговой марки. Знать не только производителя, но и каталожный номер детали, которую вы планируете заменить. Он будет указан в документации, прилагающейся к комбайну, или нанесен собственно на элемент. Отдавать предпочтение запчастям оригинального производства. Если такого варианта нет, то обратите внимание на наличие разрешительного документа у изготовителя аналоговой детали, позволяющего законно выпускать данные товары. В противном случае такие запчасти можно считать подделкой. А значит, вам стоит отказаться от их покупки. Убедиться в наличии фирменной упаковки и уточнить, дается ли гарантия на нужные вам запчасти. В случае возникновения сомнений обратиться к независимому эксперту.

Запчасти на комбайн имеют различную востребованность. Ведь что-то всегда изнашивается быстрее. Поэтому желательно всегда иметь в наличии такие запасные элементы, как боковой нож с электро- или гидроприводом, ремкомплект косы жатки, подшипники пальцев шнека и пр.