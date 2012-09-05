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Что нужно знать перед покупкой бижутерии сваровски?
3 Февраля 2017

Бижутерия сваровски открыла мир дорогих элитных украшений для все желающих. Такие аксессуары призваны подчёркивать изящество, красоту и индивидуальность владелицы, помогать создавать оригинальные, яркие образы. В повседневной жизни или в особые дни милые дамы стремятся выделяться и привлекать внимание при помощи серёжек, кулонов и колец с камнями сваровски. Эти украшения блистают наравне с бриллиантами, а стоят намного меньше, что позволяет радовать себя и пополнять шкатулку хоть каждый месяц без больших финансовых трат.

В чём преимущество колец с камнями сваровски?

Бижутерия от известного австрийского бренда Сваровски уже несколько десятков лет считается эталоном красоты и качества элитных ювелирных изделий из недорогих сплавов металла. Такие украшения отличаются тем, что прозрачные кристаллы блестят и переливаются на солнце словно драгоценности, а их стоимость в разы ниже. Благодаря особой технологии обработки хрусталя он прекрасно имитирует не только бриллианты, но и сапфиры, изумруды, топазы и другие драгоценные камни.

Кольца с камнями сваровски далеко ушли от обычной дешёвой бижутерии и представляют собой настоящее искусство создания качественных и законных имитаций. При этом оригинальность этих украшений намного выше, чем у изделий из золота или серебра, которые заводы выпускают огромными партиями. Кроме того, модницы, что хотят заполучить аксессуар от известного модного дома, но не имеют пару тысяч долларов на приобретение, могут найти качественную реплику в виде бижутерии. Отличить такое изделие от оригинального сможет только ювелир.

Что касается ношения колец с камнями сваровски, то они не вызывают аллергии и не темнеют засчёт специального покрытия из родия, серебрения или позолоты.

Что нужно знать перед покупкой бижутерии сваровски?

Хорошая бижутерия – отличный подарок для себя или своих близких, так как женщины в любом возрасте любят украшать себя элегантными аксессуарами. Элитные изделия из недрагоценных сплавов позволяют каждой найти что-то по душе, следовать моде и личным интересам не во вред бюджету.

Перед покупкой в интернет-магазине нужно знать точный размер так как ювелирные украшения не подлежат обмену если не имеют заводского брака. Для подтверждения качества изделие должно иметь сертификат подлинности бижутерии сваровски, действующие логотипы, которые можно увидеть через увеличительное стекло.

Добавьте рукам роскоши вместе с кольцами с камнями сваровски!


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