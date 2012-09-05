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Что нужно знать о ремонте АКПП погрузчика?
20 Января 2018

Специалисты заявляют, что ремонт АКПП погрузчика — это одна из самых востребованных услуг, которой пользуются владельцы складской спецтехники. Учитывая высокую стоимость, становится понятно что в данном случае выставляются жесткие требования к качеству выполняемых работ. Необходимость ремонта АКПП погрузчика может быть вызвана большим перечнем проблем. Вы должны понимать, что эксплуатация погрузчиков происходит в крайне тяжелых рабочих условиях. Поэтому, в большинстве случаев приходится попросту устранять последствия временного износа функционального узла. Однако, это утверждение больше подходит к механическим коробкам переключения передач. Современные производители выпускают высококачественные АКПП, которые обеспечивают своим владельцам надежную работу и сохранение функциональных качеств по прошествии многих лет ежедневной эксплуатации.


Из-за чего возникают поломки АКПП погрузчика?

Чаще всего, поломки данного функционального узла возникают из-за некорректной эксплуатации вилочных погрузчиков. Помимо этого, причиной неисправности является халатное отношение к установленному регламенту касаемо технического обслуживания. Еще одной основой возникновения неисправностей является использование низкокачественных смазочных материалов и запасных деталей во время проведения технического обслуживания. Ремонт при использовании плохого инструмента и ненадежных запчастей также приведет к скорому возникновению поломки, поэтому настоятельно рекомендуется пользоваться услугами профессионалов. Они выполняют ремонт АКПП погрузчика при использовании новейшего инструмента и фирменных деталей. Это обеспечит стабильную работу отремонтированного агрегата, следовательно, нормальную эксплуатацию складской техники.

Поэтому, если вы заметили, что автоматическая коробка переключения передач погрузчика работает некорректно или она полностью вышла из строя — немедленно вызывайте выездного специалиста. В этом случае, вам не потребуется транспортировать спецтехнику, поскольку мастер приедет к вам и выполнит весь спектр работ, тем самым, исключив возможность риска здоровью рабочего персонала и финансовых убытков. Это лучшее решение, которое позволит вам сэкономить время и деньги при ремонте АКПП вилочного погрузчика.

Источник: https://www.mixtcar.ru/product_list/remont-vilochnykh-pogruzchikov/


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тут были комменты. RIP!






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