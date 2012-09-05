Покупка автомобиля из США давно уже перестала быть диковинкой. Всё чаще на улицах Минска и других городов можно увидеть машины с "американской родословной". И это не просто прихоть или желание выделиться — у такой покупки есть вполне разумные причины.
Во-первых, цена. Даже с учётом доставки, растаможки и возможного ремонта, авто из США зачастую обходится дешевле, чем аналог из автосалона в Беларуси или Европы. Во-вторых, комплектация. Американцы любят комфорт, и даже бюджетные модели часто укомплектованы по полной: кожаный салон, климат-контроль, мультимедиа, подогревы всего и вся.
К тому же, на американских аукционах можно найти интересные варианты: автомобили после лёгких ДТП, с пробегом 20–30 тысяч км, один владелец, регулярное ТО. Главное — правильно подобрать и всё проверить.
Как проходит процесс покупки авто из США?
Всё начинается не с «приехал — увидел — купил», а с ноутбука и терпения. Вот основные этапы:
1. Поиск и подбор автомобиля
Поиск ведётся через онлайн-аукционы: Copart, IAAI, Manheim. Это своеобразный рай и ад одновременно — тысячи машин, но, чтобы выбрать нужную, надо уметь отличить "сбитого утёнка" от "битого корыта". Поэтому многие обращаются к специалистам, которые подбирают автомобиль под ваш бюджет и цели.
2. Проверка истории и технического состояния
Каждую машину нужно проверить по VIN-коду через сервисы типа Carfax или AutoCheck. Там указывается:
- История обслуживания
- Количество владельцев
- Аварии и повреждения
- Пробег
- Использовалась ли машина в такси или как прокатная
Также важно запросить фото повреждений и аукционного листа. Некоторые авто выглядят "косметически подбитыми", но могут иметь серьёзные технические проблемы.
3. Участие в аукционе и покупка
Если всё устраивает — идёт участие в аукционе. Ставки делает либо сам покупатель (редко), либо посредник. После победы оформляются документы и начинается подготовка к отправке.
4. Транспортировка
Машину везут на порт, затем грузят в контейнер и отправляют морем — чаще всего в Литву (Клайпеда) или Польшу (Гданьск). Оттуда доставляют в Беларусь автотранспортом. Весь путь занимает от 4 до 10 недель, в зависимости от порта отправки и оперативности логистики.
5. Растаможка
Самый волнующий этап. В Беларуси применяется единая система растаможки в рамках ЕАЭС. Ставка зависит от:
- Возраста автомобиля
- Объёма двигателя
- Типа топлива
- Таможенной стоимости (стоимость авто + доставка)
Пример: на бензиновую машину 2019 года с двигателем 2.5 л можно ожидать растаможку в пределах 3000–5000 евро.
После растаможки остаётся пройти техосмотр, получить ПТС и номерные знаки.
Плюсы и минусы покупки авто из США
Плюсы:
- Цена — экономия по сравнению с местными рынками.
- Хорошее техническое состояние (если правильно подобрать).
- Богатая комплектация даже у простых моделей.
- Большой выбор моделей, которых нет у местных дилеров.
Минусы:
- Долгий срок доставки — не для тех, кто хочет “здесь и сейчас”.
- Риски при неправильной проверке авто — можно купить “кота в мешке”.
- Растаможка — может “съесть” часть экономии.
- Необходимость ремонта — даже при лёгких повреждениях.
Стоит ли игра свеч?
Если вы подходите к покупке с умом, используете услуги профессионалов или разбираетесь в теме сами — автомобиль из Америки может стать отличной находкой. Главное — не гнаться за дешевизной, а подходить к процессу как к инвестиции. И да, проверяйте VIN — он ваш лучший друг. А ещё — терпение: пока ваша "ласточка" пересекает океан, успеете и страховку подобрать, и нужные запчасти найти при необходимости.