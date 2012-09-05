Покупка автомобиля из США давно уже перестала быть диковинкой. Всё чаще на улицах Минска и других городов можно увидеть машины с "американской родословной". И это не просто прихоть или желание выделиться — у такой покупки есть вполне разумные причины.

Во-первых, цена. Даже с учётом доставки, растаможки и возможного ремонта, авто из США зачастую обходится дешевле, чем аналог из автосалона в Беларуси или Европы. Во-вторых, комплектация. Американцы любят комфорт, и даже бюджетные модели часто укомплектованы по полной: кожаный салон, климат-контроль, мультимедиа, подогревы всего и вся.

К тому же, на американских аукционах можно найти интересные варианты: автомобили после лёгких ДТП, с пробегом 20–30 тысяч км, один владелец, регулярное ТО. Главное — правильно подобрать и всё проверить.

Как проходит процесс покупки авто из США?

Всё начинается не с «приехал — увидел — купил», а с ноутбука и терпения. Вот основные этапы:

1. Поиск и подбор автомобиля

Поиск ведётся через онлайн-аукционы: Copart, IAAI, Manheim. Это своеобразный рай и ад одновременно — тысячи машин, но, чтобы выбрать нужную, надо уметь отличить "сбитого утёнка" от "битого корыта". Поэтому многие обращаются к специалистам, которые подбирают автомобиль под ваш бюджет и цели.

2. Проверка истории и технического состояния

Каждую машину нужно проверить по VIN-коду через сервисы типа Carfax или AutoCheck. Там указывается:

История обслуживания

Количество владельцев

Аварии и повреждения

Пробег

Использовалась ли машина в такси или как прокатная

Также важно запросить фото повреждений и аукционного листа. Некоторые авто выглядят "косметически подбитыми", но могут иметь серьёзные технические проблемы.

3. Участие в аукционе и покупка

Если всё устраивает — идёт участие в аукционе. Ставки делает либо сам покупатель (редко), либо посредник. После победы оформляются документы и начинается подготовка к отправке.

4. Транспортировка

Машину везут на порт, затем грузят в контейнер и отправляют морем — чаще всего в Литву (Клайпеда) или Польшу (Гданьск). Оттуда доставляют в Беларусь автотранспортом. Весь путь занимает от 4 до 10 недель, в зависимости от порта отправки и оперативности логистики.

5. Растаможка

Самый волнующий этап. В Беларуси применяется единая система растаможки в рамках ЕАЭС. Ставка зависит от:

Возраста автомобиля

Объёма двигателя

Типа топлива

Таможенной стоимости (стоимость авто + доставка)

Пример: на бензиновую машину 2019 года с двигателем 2.5 л можно ожидать растаможку в пределах 3000–5000 евро.

После растаможки остаётся пройти техосмотр, получить ПТС и номерные знаки.

Плюсы и минусы покупки авто из США

Плюсы:

Цена — экономия по сравнению с местными рынками.

Хорошее техническое состояние (если правильно подобрать).

Богатая комплектация даже у простых моделей.

Большой выбор моделей, которых нет у местных дилеров.

Минусы:

Долгий срок доставки — не для тех, кто хочет “здесь и сейчас”.

Риски при неправильной проверке авто — можно купить “кота в мешке”.

Растаможка — может “съесть” часть экономии.

Необходимость ремонта — даже при лёгких повреждениях.

Стоит ли игра свеч?

Если вы подходите к покупке с умом, используете услуги профессионалов или разбираетесь в теме сами — автомобиль из Америки может стать отличной находкой. Главное — не гнаться за дешевизной, а подходить к процессу как к инвестиции. И да, проверяйте VIN — он ваш лучший друг. А ещё — терпение: пока ваша "ласточка" пересекает океан, успеете и страховку подобрать, и нужные запчасти найти при необходимости.



