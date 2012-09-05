Интересуетесь тюнингом автомобилей или хотите затюнинговать собственный автомобиль? Конечно, каждый автовладелец хоть раз задумывался о том, чтобы изменить внешний вид своего авто. Кто-то обращался за помощью к профессионалам, кто-то самостоятельно в гараже тонировал стекла машины или устанавливал светодиоды.

Тюнинг машин «АвтоВАЗа» пользуется большой популярностью, в первую очередь, из-за доступности необходимых деталей и материалов. На сайте www.olade.ru вы найдете множество полезных советов, как изменить внешний вид Лады.





С чего начать тюнинг?

На сайте рассматриваются основные моменты доработок автомобилей Лада:

двигателя;

кузова;

ходовой части;

системы торможения.





Кузов

Основными элементами, которые чаще всего подвергаются тюнингу, являются: передний и задний бампер, спойлеры, воздухозаборники, крылья и капот, а также салон автомобиля. Чаще всего, такие работы производятся для удовлетворения эстетических потребностей хозяина авто, поэтому изменение внешнего облика автомобиля — дело вкуса каждого автовладельца.





Тюнинг двигателя

Естественное желание автолюбителей — увеличить динамику разгона своего автомобиля. Самый распространенный и эффективный способ — увеличение объема двигателя.

Увеличить объем двигателя можно путем укорочения шатунов или, непосредственно, установкой нового двигателя.

Установив двигатель большего объема, вы можете дорабатывать его по следующим пунктам: изменение формы камеры сгорания, увеличение размера каналов, установка облегченных клапанов и бронзовых направляющих втулки, установкаее систему турбонаддува.





Тюнинг тормозной системы

Для повышения эффективности торможения, устанавливают диски большого диаметра с системой вентиляции для дополнительного охлаждения, а также вакуумный усилитель с повышенной производительностью. Положительно сказывается на увеличение эффективности тормозной системы и установка задних дисков.





Тюнинг ходовой части

Для улучшения управляемости машины, особенно в поворотах, практикуется срезание витков пружин, то есть уменьшение дорожного просвета (клиренса), а также увеличения жесткости подвески. Однако на российских дорогах это совсем не безопасно, поскольку есть вероятность повреждения целостности днища и других частей автомобиля.

Многие, наоборот, стараются увеличить дорожный просвет для улучшения проходимости автомобиля.



