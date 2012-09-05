В Sol Casino предлагаются хорошие бонусы за первые несколько пополнений, кэшбек, страховка депозита. Этот клуб фактически создавался для жителей Украины, однако в правилах нет списка запретных стран, то есть играть можно с любой точки планеты. Перед тем как начать играть можно ознакомиться с автоматами, это можно сделать в демонстрационном режиме. Если возникают вопросы или сложности, можно получить ответы и помощь в службе технической поддержки, которая работает круглосуточно.

Первый вопрос, который может возникнуть у новых игроков Sol Casino - это условия отыгрывания предоставленных бонусов. В правилах сказано, что могут быть два условия отыгрыша — только на сумму бонуса, а также депозит+бонус. Поэтому нужно подробнее ознакомиться с условиями, прежде чем воспользоваться бонусным предложением.

Регистрация и верификация

Прежде чем играть в Sol Casino, нужно сначала зарегистрироваться. Процедура проста и предполагает несколько вариантов. Первый – с помощью социальных сетей, но нужно убедиться, что информация там полностью соответствует действительности. Следующий вариант предполагает следующее:

указать адрес электронной почты;

придумать пароль;

заполнить поле с номером телефона;

предоставить информацию относительно имени, фамилии, отчества и адреса проживания;

перейти по ссылке, которая придет в письме по электронной почте;

согласиться с условиями.

После создания аккаунта появится предложение о получении бонуса. Его можно не получать вообще или воспользоваться возможностью спустя некоторое время, активировав в личном кабинете.

В некоторых случаях выводить средства можно без верификации, но это не всегда так. Администрация может попросить пройти эту процедуру, чтобы убедиться, что это вы и не допустить мошеннических действий. Для прохождения процесса верификации нужно скачать отсканированные или качественно сфотографированные страницы документа, подтверждающие личность, это может быть паспорт, водительское удостоверение, ID-карта. Также нужно подтвердить адрес проживания таким же способом, предоставить копию документа. Такая процедура обязательна, если депозит осуществлялся из нескольких карт или сформировали заявку на вывод значительной суммы. После успешной процедуры и пополнения счета, можно переходить непосредственно к игре.

Следует отметить, что Sol Casino уделяет большое внимание безопасности и анонимности. Поэтому можно быть совершенно спокойным, что предоставленная информация не станет известна третьей стороне.

Выбор автоматов

Sol Casino предлагает отличный выбор слотов от ведущих компаний-разработчиков. Клуб обязательно понравится как опытным геймерам, так и начинающим. Значительное количество аппаратов являются классическими, то есть стали известны еще в наземных залах. Здесь представлены автоматы следующих компаний:

Netent;

Microgaming;

Megajack;

Novomatic, а также другие разработчики.

Sol Casino является государственной лотереей, имеет все необходимые документы на проведение такой деятельности. Здесь можно испытать удачу, не рискуя денежными средствами, сыграть в демо режиме. Для этого не обязательно регистрироваться. Однако получить реальный выигрыш не сможете. Доступна мобильная версия, играть можно не только через компьютер, но и с помощью смартфона и планшета.

Программа лояльности

Независимо от того, игрок зарегистрировался недавно или играет давно, он может быть участником программы лояльности, предусматривающей несколько уровней. Чем выше статус пользователя, тем более выгодные условия предоставляет клуб. Это проявляется в бонусных предложениях, возможности участвовать в закрытых турнирах, предоставляется персональный менеджер, уменьшается вейджер (общий размер ставок, которые необходимо осуществить для отыгрывания бонусного предложения), кэшбек, страхование и другие выгодные предложения.



