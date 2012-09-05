Гинекомастия у мужчин - это патологическое увеличение молочных желез, что может привести к формированию женского типа груди у представителей сильного пола. В молодом возрасте она абсолютно не угрожает жизни, но при этом психологических проблем доставляет немало. Увеличенные грудные железы приходится прятать под одеждой, а в жару невозможно выйти на пляж. Мужчина с женской грудь - это, как минимум, странно.

К вопросу о диагностике гинекомастии

Это комплексный подход - начиная от общего физикального осмотра и заканчивая более специализированными методами, всегда можно выявить причину нарушения и вовремя запланировать лечение гинекомастии.

Если говорить об основных ;методах, это:

зрительный осмотр. Врач проводит внешний осмотр груди, анализирует размер и форму молочных желез, наличие асимметрии, покраснений, отеков;

анамнез. Важной частью лечения является сбор жалоб и анамнеза, чтобы выявить возможные причины гинекомастии. Как правило, это употребление определенных лекарств, злоупотребление алкоголем, гормональные нарушения и т.д.

Дополнительно специалисты рекомендуют:

УЗИ молочных желез позволяет оценить структуру тканей, выявить опухоли или других патологий;

маммография. Рентгенологическое исследование молочных желез, которое позволяет увидеть изменения в структуре;

анализ уровня гормонов помогает выявить гормональные нарушения, влияющие на развитие названного заболевания;

биопсия. В определенных ситуациях требуется взять образец ткани молочной железы для биопсии и выявления патологических изменений.

Целью диагностики гинекомастии у мужчин является выявление причин развития патологии, оценка степени ее тяжести и назначение соответствующего лечения. Правильная диагностика поможет определить оптимальный план действий и предотвратить вероятные осложнения.

Консервативное лечение проводят амбулаторно под наблюдением эндокринолога. Однако принятым стандартом считается хирургическое вмешательство. Оно показано тогда, когда названный подход не принес соответствующих результатов. В подростковом возрасте рекомендуется исключительно через два года после выявления нарушений, потому что в этом возрасте можно надеяться на самостоятельное улучшение. При ярко выраженной форме тоже показано хирургическое вмешательство.



