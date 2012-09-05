Смотровым окошком, как у заправского концепта. Точеные вручную поворотные рукоятки в виде барашковых гаек. Рядная 3,6-литровая «шестерка», 24 клапана, 355 необузданных лошадей. Цвет лилово-золотистый хамелеон. Руль уже справа! И этот пьянящий аромат дорогой кожи... За все про все просят какие- то 80 млн йен (около $80 тыс.). Вот вроде бы он, так недостающий Японии автомобиль или нет.

Все, как один, японцы толпились на «Carrozzeria» возле стенда университета Kcio, на подиуме которою возвышалась странного вида «многоножка» Eliica с кузовом из композитных материалов (как раз третий автомобиль выставки по мотивам Citroen DS). Между прочим, кузов делала та самая «Tokyo R&D»... Основу уникальной машины составляет плоское шасси, собранное из блоков литий-ионных батарей (отсюда и название Eliica), с восемью электромоторами, встроенными в ступицы колес. Пока этот полноприводный электромобиль, построенный под эгидой студентов и преподавателей университета Keio с помощью 38 фирм, возделывающих «ниву» экологии.

Американская компания «Planet Audio» представила на рынке новые модели автомобильных динамиков серии Vortex. Отличительная особенность этого семейства — необычный дизайн лицевых каркасов динамиков, выполненных в форме грилей. Эти элементы предохраняют диффузоры громкоговорителей от повреждений и одновременно выполняют роль консолей для крепления высокочастотных компонентов многополосных акустических систем. Серия Vortex включает двух- и трехполосные коаксиальные динамики самых разных размеров и форм, что важно для профессиональной установки компонентной акустики в салоне того или иного автомобиля. Кроме того, в серию входят еще и четыре модели сабвуферов мощностью до 650 Вт.

Все модели нового семейства оснащаются мягкими твитерами с неодимовыми магнитами, а диффузоры мидбасов — бутиловыми подвесами и алюминиевыми звуковыми катушками. В пассивных кроссоверах применены высококачественные майларовые конденсаторы.