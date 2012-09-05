Что можно найти на сайте Вулкан казино



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Novomatic. Компания, которая существует на рынке с 1980 года. Была основана в Австрии на базе собственного казино. Увлеченные игроки легко заметят, что именно эта студия доминирует на рынке виртуальных игровых автоматов. Производитель пользуется большим доверием, потому что его продукты продуманы, безопасны и адаптированы к ожиданиям и желаниям как новичков, так и опытных игроков.

EGT. Гораздо более молодой разработчик в индустрии гемблинга. Болгарская компания начала свою карьеру в 2002 году. Несмотря на то, что она намного моложе своей предшественницы, уже обладает рядом особо популярных слотов. Производитель ориентируется на инновации и современные технологии, но не забывает и о классических одноруких бандитах, которые постепенно доводит до совершенства.

Amatic. Еще одна австрийская компания. Основана в 1993 году. По сей день провайдер создает ценные игры для стационарных и виртуальных казино по всему миру. Ее предложение включает в себя платные слоты и демоверсии популярных продуктов с бесплатным доступом. Разработчик часто оптимизирует свои игры в соответствии с требованиями конкретной страны. Он открыт для вызовов и интригующих проектов.





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