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Что можно и чего нельзя
5 Декабря 2020
Теги: авто

Счастливым владельцам машин с автоматической трансмиссией рекомендуется строго выполнять простые правила эксплуатации:

1) Переключение АКПП с одного режима на другой надо выполнять правильно. При трогании нельзя сразу насиловать рычаг переключения режимов АКПП, передвигая его из “Р" в “D". Прежде надо нажать на педаль тормоза, иначе переключатель режимов АКПП будет заблокирован. Не стоит с разгона переключаться на задний ход, думая, что буква на панели обозначает “Ракета" (бывало и такое),

2) Владельцу автомобиля с АКПП необходимо строго следить за сроками замены трансмиссионной жидкости и фильтра, уровнем жидкости (замеряемым на прогретой коробке и при работающем двигателе) и точным соответствием ее типа, Необходимо также соблюдать сроки замены ремкомплекта АКПП. Промедление может привести к дорогому ремонту.

3) Следует помнить, что замена шин ведущих колес на шины с другим наружным диаметром без перестройки блока управления АКПП может привести к нарушениям работы коробки и потере тяги автомобиля. Таких замен лучше избегать, либо поручать их специалистам.

5) При перегреве коробки (о чем сообщает индикатор) надо не увеличивать скорость, а уменьшать или даже остановиться совсем. Игнорирование перегрева для АКПП не менее опасно, чем для двигателя. Перегрев может вызываться перегрузкой АКПП при жаркой погоде (например, буксировкой прицепа на гору), а также плохим состоянием масла и фильтра.

6) Если автомобиль с АКПП не может двигаться самостоятельно, его можно буксировать только на нейтрали со скоростью 30-40 км/ч и на расстояние не более

30-100 км (в зависимости от температуры окружающего воздуха). Но лучше машину буксировать специальным эвакуатором, обеспечивая неподвижность ведущих колес.

7) При обслуживании и ремонте АКПП никогда не прибегайте к услугам неспециалистов (в том числе занимающихся ручными коробками). Нередко бывает, что неквалифицированное вмешательство приводит к дорогостоящим поломкам АКПП.


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