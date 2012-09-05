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Что должно быть в аптечке
8 Октября 2020
Теги: авто

К приобретению огнетушителя стоит отнестись серьезно и не «клевать» на яркую упаковку или низкую стоимость. Это не освежитель воздуха: слишком уж велика может быть цена ошибки в выборе. И еще. Огнетушитель всегда должен быть под рукой: лень закрепить в салоне специальный кронштейн — положите рядом с сиденьем. Инструкцию по пользованию, кстати, лучше изучить заранее.

Что касается аптечки, то, положа руку на сердце, вспомните, когда вы заглядывали в нее последний раз. У подавляющего большинства этот «раз» наверняка был связан с необходимостью заклеить лейкопластырем мозоль или продезинфицировать «производственную травму», полученную в результате неточного удара молотком. Головная боль, отравление, царапина — эти мелочи способны всерьез испортить настроение в поездке (особенно дальней) — в такие минуты и вспоминаем мы о коробке с красным крестом на крышке. Однако основное предназначение аптечки — оказание первой помощи пострадавшим в ДТП.

На трассах инспекторы всегда огораживают место аварии специальными конусами. Тем не менее находятся лихачи, которые умудряются сбить и их, Так что при вынужденной остановке красный треугольник просто необходим А вы умеете пользоваться хитрыми приспособлениями, что лежат в ней? То-то и оно... Поверьте, изучать инструкцию по их применению на месте происшествия будет некогда. Не лучше ли подготовиться заранее, ведь нередко обстоятельства складываются так, что помощь приходится оказывать самому себе!

А еще мы напрочь забываем, что аптечка, как и огнетушитель, имеет срок годности: большинство лекарственных препаратов можно хранить не более двух-трех лет, после чего они в лучшем случае становятся бесполезными. А когда организм дает сбой, можно и отравиться.

 

 


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