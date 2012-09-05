Многие автовладельцы сегодня нуждаются в срочной продаже шин/колес/дисков по выгодным для себя условиям. Выбирают они для этого специализированные сервисы, например Авито. Однако, выставляя на подобных веб-ресурсах колеса б/у, им приходится долго ждать клиента. А товар в этом время занимает лишнее пространство. Кроме этого для выгодной продажи шин, необходимо найти несколько потенциальных покупателей, выбирая из них лучшего. А на сервисах типа Авито, это практически невозможно из-за переизбытка предложений. Поэтому кроме пустой траты драгоценного времени и нервотрепки подобные сервисы ничего не могут предложить.



Отличной альтернативой является компания, выкупающая шины https://vikup-shini.ru. Основным преимуществом данной компании является возможность реализации летних комплектов авторезины зимой и наоборот. То есть время года с такой компанией роли не играет. Она выкупит товар по наиболее выгодной для продавца стоимости. Если вы владеете персональным автотранспортом с редкими или большими размерами автошин, реализовать их будет очень трудно, особенно на Авито. А обратившись в Выкуп Шин, можно легко урегулировать данную проблем. Компания предлагает автолюбителям услуги выездных специалистов, которые работают на дому. А через веб-сайт можно выполнить оценку товара по предоставленным автовладельцем фотоснимкам шин/колес/дисков. Прислать их желающие могут по номеру ВатсАпп 7 (985) 130-84-77. Данная услуга помогает продавцу узнать стоимость товара заранее.



Выкуп Шин предлагает автолюбителям также возможность обмена изношенных шин/колес/ дисков на бу или же совершенно новые аналоги. Только здесь за старые комплекты резины владельцы смогут получить хорошие деньги. Для этого достаточно прислать фотоснимки своих шин. После осмотра специалистом, вы получите согласие на выкуп. А услуги выездного оценщика компании для заказчиков абсолютно бесплатны. Чтобы ускорить процесс продажи, владелец должен сразу указать на недостатки и прислать высококачественные снимки. Компания не выкупает образцы, которые изношены более чем на 50 процентов. Здесь можно продать только пригодную для езды авторезину, не имеющую грыж или же проколов.



Чаще всего в продаже колес/шин/дисков нуждаются автолюбители, недавно продавшие свое авто. В компании они могут рассчитывать на получение честной стоимости за комплект шин. Выкуп Шин работает на рынке много лет. Поэтому квалифицированные специалисты компании накопили огромнейший опыт работы с продавцами авторезины, благодаря которому значительно повысили уровень сервиса. Наиболее востребованной сегодня является обмен БУ-шин. Сдавая один комплект, автовладелец получает другой. В зависимости от модели и состояния таких комплектов доплата может быть выполнена продавцом или же компанией-покупателем.

