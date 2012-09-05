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Что делать со старыми аккумуляторами для авто
11 Декабря 2018
Теги: авто

Перед каждым автовладельцем стоит проблема сдачи старого аккумулятора. Лом-АКБ является компанией, обеспечивающей правильную утилизацию уже устаревших аккумуляторов. Недопустимо выбрасывать исчерпавшие рабочий ресурс АКБ на обычные свалки. Утилизировать их нужно в соответствии с действующими нормами, получая неплохую выгоду для себя. Поэтому сдача аккумуляторов в специализированный пункте считается наиболее оптимальным решением для каждого автовладельца, стремившегося избавиться от бесполезных устройств, захламляющих гаражи. Если долго хранить старые АКБ, токсичные вещества начнут испаряться, нанося вашему организму непоправимый вред. Подобные испарения загрязняют не только окружающую среду, но еще создают опасность каждому посетителю вашего гаража.

Поэтому скупка аккумуляторов, которую мы предлагаем, освободит вас от проблемы, связанной с АКБ. Сдавая их у нас, вы сможете воспользоваться сразу несколькими выгодами. Прежде всего вы получите за такой ненужный хлам вполне солидное денежное вознаграждение. А наш профессиональный персонал выполнит утилизацию устройств, без нанесения вреда окружающей природе или же человеческому здоровью. Тем самым вы легко сможете избавиться от отработавшего срок аккумулятора, освобождая гараж от такого ненужного хлама. Лом-АКБ использует инновационное перерабатывающее оборудование, позволяющее извлечь из неисправных устройств максимальное количество полезных материалов. Они в дальнейшем перерабатываются и повторно используются в производстве. Наиболее востребованным является свинец.

Мы перерабатываем любые виды кислотных, свинцовых, кислотно-свинцовых, литиевых или же иных батарей. Сдача отработанных аккумуляторов на утилизацию позволяет не только получить денежную сумму, но еще и позаботиться об экологии и защитить природу от испарений ядовитого характера. Мы принимаем такие устройства на достаточно дорого. Поэтому обращаясь в Лом-АКБ, автовладельцы могут рассчитывать на максимальную честность. Мы владеем целой сетью столичных пунктов, выбрать которые желающие смогут по удобному для них адресу. После сдачи АКБ наши специалисты выполнят оценку устройства. Такая оценка осуществляется с учетом нескольких критериев, в том числе веса, его технических параметров, а также состояния или же эксплуатационного срока. После этого владелец получает соответствующую сумму, а наша профессиональная команда заботится об утилизации аккумуляторной батареи.

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тут были комменты. RIP!






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