Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Что делать, если прокололи колесо




Что делать, если прокололи колесо
23 Марта 2022
Теги: авто

Понятно, что в первую очередь для устранения прокола необходимо «залечить» само отверстие. Это можно сделать и без разборки колеса, к примеру, используя специальные жгуты. Те, что входят в наборы для самостоятельного ремонта шин, как правило, имеют текстильную основу. Такой материал дешев, но, увы, недолговечен, а потому специалисты рекомендуют его лишь как временное средство. Более эффективны резиновые жгуты. Причем, обратите внимание: большинство современных резиновых вставок состоят из двух слоев. Внутренний (черный) — это обычная резина, внешний же (обычно синий) — слой холодной вулканизации. Отличия одного от другого существенны: температура вулканизации первого составляет около 100°С, второго — 18°С (при условии обработки поверхности химикатами). Последнее свойство очень ценно, поскольку дает возможность без горячей обработки достичь полного спекания ремонтного и основного материалов.

Но для полноценного ремонта вернуть шине герметичность недостаточно. Твердые предметы, помимо самой резины, повреждают еше и нити корда, что может привести к изменению (хотя порой и незначительному) свойств покрышки. Для того, чтобы их избежать, необходимо восстановить целостность корда, что и делают в мастерских с помощью заплат. Самый простой способ для этого — использование «грибка», шляпка которого армирует корд изнутри. Однако, если предмет вошел в шину под большим углом, шляпка не будет прилегать плотно, поэтому используют другой способ. В отверстие монтируют отдельную вставку (практически ножку от «грибка»), которую после вулканизации обрезают изнутри вровень с поверхностью шины. Остается только наложить армирующую заплатку.

Такие же заплатки используют иногда для того, чтобы специалист мог завершить ремонт, начатый самим владельцем. К примеру, если использовались не обычные текстильные жгуты, а резиновые (или вставки, подобные тем, что на фото), шиномонтажнику не требуется «расковыривать» отверстие и «залечивать» его своими средствами. Достаточно просто обрезать горчащий внутри кусок резины и наложить армирующую заплатку.

 

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Информация для тех, кто хочет ... - . (+7)
Хеллоу, Америка! - . (+105)
Как производится техническое о... - . (+160)
«Соколовые» неудачи... - . (+150)
Как вызвать эвакуатор в Оренбу... - . (+205)
Сокол вперёд! - . (+232)
Оригинальные комплектующие для... - . (+273)
Что русскому здорово... - . (+280)
Гонка вооружений... - . (+272)
Оплата согласно пробегу... - . (+286)
Радио плюс видео - . (+206)
Береги коленки! - . (+242)
Топливозаправщики: особенности... - . (+203)
II Международный фестиваль ант... - . (+224)
Как изготавливается тент на ав... - . (+296)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке