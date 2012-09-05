Понятно, что в первую очередь для устранения прокола необходимо «залечить» само отверстие. Это можно сделать и без разборки колеса, к примеру, используя специальные жгуты. Те, что входят в наборы для самостоятельного ремонта шин, как правило, имеют текстильную основу. Такой материал дешев, но, увы, недолговечен, а потому специалисты рекомендуют его лишь как временное средство. Более эффективны резиновые жгуты. Причем, обратите внимание: большинство современных резиновых вставок состоят из двух слоев. Внутренний (черный) — это обычная резина, внешний же (обычно синий) — слой холодной вулканизации. Отличия одного от другого существенны: температура вулканизации первого составляет около 100°С, второго — 18°С (при условии обработки поверхности химикатами). Последнее свойство очень ценно, поскольку дает возможность без горячей обработки достичь полного спекания ремонтного и основного материалов.

Но для полноценного ремонта вернуть шине герметичность недостаточно. Твердые предметы, помимо самой резины, повреждают еше и нити корда, что может привести к изменению (хотя порой и незначительному) свойств покрышки. Для того, чтобы их избежать, необходимо восстановить целостность корда, что и делают в мастерских с помощью заплат. Самый простой способ для этого — использование «грибка», шляпка которого армирует корд изнутри. Однако, если предмет вошел в шину под большим углом, шляпка не будет прилегать плотно, поэтому используют другой способ. В отверстие монтируют отдельную вставку (практически ножку от «грибка»), которую после вулканизации обрезают изнутри вровень с поверхностью шины. Остается только наложить армирующую заплатку.

Такие же заплатки используют иногда для того, чтобы специалист мог завершить ремонт, начатый самим владельцем. К примеру, если использовались не обычные текстильные жгуты, а резиновые (или вставки, подобные тем, что на фото), шиномонтажнику не требуется «расковыривать» отверстие и «залечивать» его своими средствами. Достаточно просто обрезать горчащий внутри кусок резины и наложить армирующую заплатку.