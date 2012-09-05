Практически любой человек попадал в ситуацию, когда ему срочно требовались деньги. Определенная сумма могла понадобиться на покупку подарка, оплату услуг стоматолога, другие нужды. При отсутствии сбережений быстро найти средства крайне проблематично. Кредит в банке получить трудно, одолжить не у кого. Возможным решением проблемы в такой ситуации может стать оформление займа под залог ПТС авто в специализированной компании.





Как получить деньги под залог ПТС

При обращении в автоломбард средства клиенту перечисляются в день обращения. Достаточно оставить заявку через сайт или по телефону, чтобы в течение нескольких часов заключить сделку. После проверки документов деньги под залог птс автомобиля в санкт-петербурге зачисляются на карту или банковский счет потребителя услуги. Всю сумму можно получить наличными в офисе без комиссии.

Есть ряд простых требований, которым должен соответствовать заемщик:

гражданство РФ;

возраст 18-75 лет;

наличие российской прописки (разрешается любой населенный пункт);

отсутствие судимостей;

адекватное психическое и физическое состояние.

После заключения сделки клиент компании может продолжать свободно пользоваться автомобилем. Важно лишь соблюдать договоренности, вовремя совершать платежи для погашения займа. В случае необходимости фирма может продлить действие договора, чтобы предоставить заемщику больше времени для выплаты остатка долга.





Преимущества оформления займа в автоломбарде

Обращение в автоломбард позволяет клиенту воспользоваться целым рядом преимуществ. Так, ему не нужно собирать разные справки, чтобы получить одобрение на сделку. Достаточно иметь паспорт и ПТС, соответствовать минимальному набору требований. Даже кредитная история не имеет никакого значения.

Любому человеку автоломбард под залог птс автомобиля в санкт-петербурге предоставляет деньги без поручителей и других дополнительных условий. Отсутствие большого количества требований позволяет быстро заключить соглашение и получить нужную сумму. Это особенно важно, когда деньги необходимы срочно.

Оформление займа под ПТС доступно физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые могут использовать полученные от компании средства для погашения своих финансовых обязательств. При определении размера займа учитываются параметры авто. Если речь идет о популярной модели с небольшим пробегом, то человек может получить под залог ПТС достаточно крупную сумму.



