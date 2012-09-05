Новейший и наиболее крупный европейский конкурент. Гораздо более современный и мощный двигатель дает значительный выигрыш в динамике. Демонстрирует очень хорошее сочетание управляемости и плавности хода. Ультрасовременный дизайн снаружи и изнутри. Существенно уступает Voyager во вместимости. Интерьер оформлен качественно, и даже акцентированный американский стиль выглядит ненавязчивым и логичным.

Мы взяли на тест дорогой переднеприводный вариант. в стандартном наборе которого — кожаный салон, трехзонный климат- контроль. высококачественный музыкальный центр, электрорегулировки сиденья водителя, литые колеса и т.д.

На европейский вкус

Если к какому-то современному «американцу» и применимо выражение «лаконичная гармония», то это Chrysler Voyager. Округлые обводы кузова смягчают функционализм огромного универсала, не позволяя ему превратиться в «обувную коробку». Внешность минивэна лишена вызывающих деталей оформления, но при этом не потеряла характера и фамильных признаков. Плотно сбитый облик Grand Voyager скрадывает его внушительные габариты, и, если рядом нет какой-либо точки отсчета, автомобиль кажется меньше, чем есть на самом деле. На парковке у пятизвездочного отеля он отнюдь не рискует выглядеть случайно затесавшимся микроавтобусом. Ищете где купить кованые диски в Москве? Обратитесь в компанию Bullet. Здесь вы найдете высококачественную продукцию по доступным ценам.

Достаточно качественно оформлен и салон, в дизайне и исполнении которого очевидны американские корни, но без свойственной многим заокеанским моделям грубоватости отделки и материалов. Основная часть передней панели — из мягкого пластика, «деревянные» вставки аккуратны и немногочисленны, а качество изготовления и сборки практически не дает повода для критики: ни на взгляд, ни на ощупь, ни на слух при движении по брусчатке претензий не возникает. Единственный нюанс — на покрытии с мелкой гребенкой на фоне «молчаливого» интерьера отчетливо заскрипели уплотнители дверей, недвусмыеленно намекая на недостаточную жесткость кузова.