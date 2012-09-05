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Чистый гений
17 Февраля 2022
Теги: авто

Концепт японской компании «Mitsubishi» собрал все пять звезд наиболее изощренных тестов ADAC/FIA на экологичность, Самый суровый F1A EcoTest включает обязательный учет данных в режимах движения по шоссе и со включенным кондиционером. В ходе испытаний концепт с 1,0-литровым бензиновым мотором IMIVEC и вариатором показал средний расход топлива 3,8 л/100 км, а количество выделяемого им углекислого газа (89 г/км) оказалось даже ниже образцовой «планки» в 90 г/км для машин с трехлитровым расходом топлива. Так что по степени воздействия на окружающую среду новая концептуальная машинка от «Mitsubishi» полностью соответствует требованиям норм Евро 4. Концепт стал первым автомобилем, продемонстрировавшим столь высокие показатели в режиме движения с включенным кондиционером.

Экспериментальное авто создано на новой компактной среднемоторной и заднеприводной платформе — по замыслу разработчиков это позволит значительно увеличить пространство салона. Его снаряженная масса снижена за счет широкого применения в конструкции алюминиевых сплавов и пластмасс. Система Stop-Start автоматически глушит во время остановок, а затем запускает мотор. В 2005 году разработанный на основе концепта автомобиль начнут выпускать в Японии, а позже он появится и в Европе.

«Пусть не хватит мне слов, пусть я что-то не в силах понять, подари мне огонь, если ты из огня...» Примерно так следует воспринимать каждый новый опус Мюнхена — не изменяя стилю пламени, Бавария возвращает себе некогда потерянные сегменты рынка...

Автомобили Dacia нельзя назвать новичками на нашем рынке. Но, несмотря на относительную дешевизну, они стали более-менее известными в Украине лишь в прошлом году, с началом продаж Dacia SupeRNova с 1,4-литровым мотором от Renault Clio, прообразом для которой послужил французский «ветеран» Renault 9. А сейчас в Запорожье собирают новую модель Dacia, получившую имя Solenza. Именно она и стала персонажем нашего очередного теста

Dacia Solenza — такой же пятидверный псевдоседан. называемый лифтбеком, как и SupeRNova. Несмотря на простоту конструкции, автомобиль выглядит симпатично в любом ракурсе. Оригинальные бамперы окрашены в цвет кузова и имеют темные вставки, переходящие в молдинги, стильные легкосплавные колеса Scala получила от Renault Clio Symbol, противотуманки интегрированы в бамперы, а выштамповка на капоте, в сочетании с облицовкой радиатора, повторяет форму эмблемы компании. При этом вид сзади ничуть не хуже: спойлер, приличных размеров и неординарной формы задние фонари и повторитель стоп-сигнала, размещенный вверху заднего стекла, придают небольшому «почти» седану довольно-таки солидный вид.


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