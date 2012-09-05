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Число “льготных” машин сведено до минимума
14 Мая 2019
Теги: авто

Во-первых, потому что широких городских магистралей здесь нет, а улицы петляют, как в деревнях (Бонн образовался из тридцати с лишним деревень). Во-вторых, разного рода делегаций на самом высоком уровне сюда прибывает не меньше, чем в российскую столицу... Однако даже из-за самого высокого иностранного визитера в Бонне мне не пришлось потерять на дороге более двух-трех минут. Чуть притормозит стайка полицейских на зелено-белых мотоциклах, и зарубежный президент уже проскочил в нужном направлении. И если российские автомобилисты при этом удивляются, то немцы все равно бурчат. А ведь всего полгода назад полиция земли Северный Рейн-Вестфалия, на территории которой находится Бонн, под давлением общественности еще более ограничила число тех, кто имеет право на спецсигналы, хотя и так их количество было сокращено до предела.

Кому же разрешено в Германии пользоваться мигалками? Только полиции, машинам “скорой помощи", пожарным и дорожным ремонтникам. И, что крайне важно, - только при исполнении ими служебных обязанностей.

А как быть с президентом страны или канцлером, если они направляются на службу, а не на официальную встречу высоких загрангостей? В таком случае их сопровождают только несколько мотоциклистов и телохранителей, на самих же правительственных машинах ничего подобного мигалкам не устанавливается. Никаких “дорожных льгот” не положено министрам и нижестоящим чиновникам (исключение делается только тогда, когда они встречают своих заграничных коллег). Ни за что и ни когда не получат проблесковых маячков и прочих прибамбасов, позволяющих выделиться из массы рядовых автомобилистов, и самые “крутые” бизнесмены, банкиры, а также “друзья” руководителей немецкой дорожной полиции. В то же время пропустить полицию, “скорую помощь”, пожарный транспорт для немца, даже если он сам очень спешит, - дело святое. Иное отношение к до- рожно-ремонтным машинам. К ним у германских автомобилистов бесконечные претензии, как бесконечны сами кавалькады автомобилей, призванных обезопасить автомобилистов во время проведения соответствующих работ. Порой, дабы перестраховаться, машины со спецсигналами без видимой нужды перекрывают большую часть дороги и растягиваются на несколько километров, хотя, вроде бы, можно было обойтись и дистанцией вдвое короче. Но, как бы то ни было, автомобилист обязан подчиниться оранжевому проблесковому сигналу. И подчиняются: иначе в лучшем случае нарвешься на большой штраф, а то и лишишься на время водительских прав.

В заключение отмечу, что при определенной доли неприязни рядовых немецких автомобилистов к тем, кто имеет право без очереди обходить колонны машин на городских улицах, все единодушно признают: за рулем в машинах со спецсигналами сидят профессионалы самого высокого класса. А потому такие автомобили крайне редко попадают в дорожно-транспортные происшествия. Судя по сообщениям российской прессы, в нашей стране ситуация и в этом отношении не столь радужная...


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