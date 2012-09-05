Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Чип тюнинг




Чип тюнинг
17 Мая 2017
Теги: авто

Если вы стали замечать, что ваш автомобиль много расходует топлива, тяжело разгоняется и ведет себя на дороге инертно, то стоит подумать о чип тюнинге. Эта полностью безопасная прошивка от ведущих лидеров для автомобиля, которая позволит:

- достичь желаемой динамики и маневренности при езде;

- сократить объем потребляемого топлива на 1 л на каждые 100 км;

- добиться быстрой реакции автомобиля при нажатии на педаль газа.

Диагностика автомобиля перед чип тюнингом

Перед тем, как сделать прошивку на автомобиль, необходимо провести диагностику двигателя. Эта процедура бесплатная и не требует большого количества времени. Инженеры с помощью специального оборудования считывают электронные программы управления двигателем для того, чтобы тюнинговая прошивка была на основе заводской программы.

Даже на одинаковых автомобилях заводская прошивка может быть разной в зависимости от особенностей автомобиля, его характеристик и комплектации. В связи с этим, перед чип тюнингом диагностику электронных систем нужно сделать в обязательном порядке. Все это происходит без разбора и нарушения целостности блока управления и полностью безопасно для автомобиля.

Процедура тюнинговой прошивки

Через предусмотренный разъем автомобиля для диагностики происходит установка лицензионной тюнинговой прошивки с помощью специального оборудования. На это потребуется максимум один час вашего времени, и установку будут совершать при вас.

После завершения установки вы сможете провести тестовый заезд, чтобы оценить изменения, произошедшие в автомобиле. Если по истечении 30 дней, вы решите, что прежние настройки были лучше, мы вернем деньги, потраченные на прошивку, а также заводские настройки автомобиля. Опираясь на отзывы сотен довольных клиентов, мы более чем уверены, что этого не произойдет.

Преимущества чип тюнинга

Чип тюнинг Chip-kzn.ru дает вам следующие гарантии:

- безопасность процедуры для автомобиля и полное сохранение дилерской гарантии;

- только сертифицированные прошивки от ведущих компаний в этой области;

- абсолютная «прозрачность» установки, так как прошивка будет происходить при вас;

- гарантия на выполненные работы и месяц бесплатного тест-драйва.

И помните: только авторская прошивка может служить гарантией надежного результата для вашего автомобиля и по-настоящему повлиять на эффективность ее езды и управления.

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Скромно и со вкусом... - . (+39)
Европейский фасон... - . (+47)
Toyota Avensis - . (+55)
Привет из космоса... - . (+50)
Восьмиглазый - . (+40)
Для езды по бездорожью... - . (+44)
Шины пирелли - . (+63)
Исполняет «Hi-tech» - . (+31)
Оптимальное положение водителя... - . (+107)
Торможение авто - . (+116)
Размещение водителя на рабочем... - . (+108)
Управление автобусом... - . (+160)
При снижении уровня удобства у... - . (+172)
Запчасти для тюнинга Audi... - . (+129)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке