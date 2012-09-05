Если вы стали замечать, что ваш автомобиль много расходует топлива, тяжело разгоняется и ведет себя на дороге инертно, то стоит подумать о чип тюнинге. Эта полностью безопасная прошивка от ведущих лидеров для автомобиля, которая позволит:
- достичь желаемой динамики и маневренности при езде;
- сократить объем потребляемого топлива на 1 л на каждые 100 км;
- добиться быстрой реакции автомобиля при нажатии на педаль газа.
Диагностика автомобиля перед чип тюнингом
Перед тем, как сделать прошивку на автомобиль, необходимо провести
диагностику двигателя. Эта процедура бесплатная и не требует большого
количества времени. Инженеры с помощью специального оборудования
считывают электронные программы управления двигателем для того, чтобы
тюнинговая прошивка была на основе заводской программы.
Даже на одинаковых автомобилях заводская прошивка может быть разной в зависимости от особенностей автомобиля, его характеристик и комплектации. В связи с этим, перед чип тюнингом диагностику электронных систем нужно сделать в обязательном порядке. Все это происходит без разбора и нарушения целостности блока управления и полностью безопасно для автомобиля.
Процедура тюнинговой прошивки
Через предусмотренный разъем автомобиля для диагностики происходит
установка лицензионной тюнинговой прошивки с помощью специального
оборудования. На это потребуется максимум один час вашего времени, и
установку будут совершать при вас.
После завершения установки вы сможете провести тестовый заезд, чтобы оценить изменения, произошедшие в автомобиле. Если по истечении 30 дней, вы решите, что прежние настройки были лучше, мы вернем деньги, потраченные на прошивку, а также заводские настройки автомобиля. Опираясь на отзывы сотен довольных клиентов, мы более чем уверены, что этого не произойдет.
Преимущества чип тюнинга
Чип тюнинг Chip-kzn.ru дает вам следующие гарантии:
- безопасность процедуры для автомобиля и полное сохранение дилерской гарантии;
- только сертифицированные прошивки от ведущих компаний в этой области;
- абсолютная «прозрачность» установки, так как прошивка будет происходить при вас;
- гарантия на выполненные работы и месяц бесплатного тест-драйва.
И помните: только авторская прошивка может служить гарантией надежного
результата для вашего автомобиля и по-настоящему повлиять на
эффективность ее езды и управления.