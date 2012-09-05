Если вы стали замечать, что ваш автомобиль много расходует топлива, тяжело разгоняется и ведет себя на дороге инертно, то стоит подумать о чип тюнинге. Эта полностью безопасная прошивка от ведущих лидеров для автомобиля, которая позволит:

- достичь желаемой динамики и маневренности при езде;

- сократить объем потребляемого топлива на 1 л на каждые 100 км;



- добиться быстрой реакции автомобиля при нажатии на педаль газа.

Диагностика автомобиля перед чип тюнингом

Перед тем, как сделать прошивку на автомобиль, необходимо провести диагностику двигателя. Эта процедура бесплатная и не требует большого количества времени. Инженеры с помощью специального оборудования считывают электронные программы управления двигателем для того, чтобы тюнинговая прошивка была на основе заводской программы.



Даже на одинаковых автомобилях заводская прошивка может быть разной в зависимости от особенностей автомобиля, его характеристик и комплектации. В связи с этим, перед чип тюнингом диагностику электронных систем нужно сделать в обязательном порядке. Все это происходит без разбора и нарушения целостности блока управления и полностью безопасно для автомобиля.

Процедура тюнинговой прошивки

Через предусмотренный разъем автомобиля для диагностики происходит установка лицензионной тюнинговой прошивки с помощью специального оборудования. На это потребуется максимум один час вашего времени, и установку будут совершать при вас.



После завершения установки вы сможете провести тестовый заезд, чтобы оценить изменения, произошедшие в автомобиле. Если по истечении 30 дней, вы решите, что прежние настройки были лучше, мы вернем деньги, потраченные на прошивку, а также заводские настройки автомобиля. Опираясь на отзывы сотен довольных клиентов, мы более чем уверены, что этого не произойдет.

Преимущества чип тюнинга

Чип тюнинг Chip-kzn.ru дает вам следующие гарантии:



- безопасность процедуры для автомобиля и полное сохранение дилерской гарантии;

- только сертифицированные прошивки от ведущих компаний в этой области;

- абсолютная «прозрачность» установки, так как прошивка будет происходить при вас;



- гарантия на выполненные работы и месяц бесплатного тест-драйва.

И помните: только авторская прошивка может служить гарантией надежного результата для вашего автомобиля и по-настоящему повлиять на эффективность ее езды и управления.

