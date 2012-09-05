Чип-тюнинг BMW F серии

Невзирая на комфортность и отличные эксплуатационные параметры автомобилей BMW F серии, практически каждый владелец стремится произвести индивидуальную настройку своего транспортного средства, придав ему необходимые характеристики.

Самой распространенной причиной для проведения улучшений является желание получить больше мощности, увеличить ресурс автомобиля, добиться от него максимальной экономичности и надежности, оптимизировать работу всех систем. Решить большинство из этих задач вполне реально, поскольку автомобили БМВ обладают большим потенциалом, но их возможности искусственно ограничены заводскими настройками в угоду соблюдения различных норм и стандартов.

Обойти ограничения и получить от авто максимум возможного позволяет чип-тюнинг BMW F серии http://bmwlive.ru/chip-tyuning-bmw-f-serii. Это решение является одним из наиболее простых и доступных вариантов для улучшения технических характеристик без чрезмерного вмешательства во внутреннюю конструкцию транспортного средства и негативного влияния на функционирование систем безопасности и других узлов.





Профессиональный чип-тюнинг BMW F-series

Должного качества чип-тюнинга можно достигнуть только в условиях профессионального автосервиса, поскольку здесь работы выполняют опытные специалисты, способные комплексно и компетентно решить поставленные задачи. Неграмотная перепрошивка способна вывести из строя целый ряд систем, что отрицательно скажется не только на надежности авто и его безопасности в эксплуатации, но и больно ударит по кошельку его владельца, вынужденного срочно устранять допущенные ошибки.

Компания «BMW LIVE» выполняет чип-тюнинг всех моделей, включенных в F-серию концерна BMW. Опыт и компетентность нашего автосервиса позволяет нам:

Выполнить качественный чип-тюнинг с минимальными финансовыми и временными затратами для клиента.

Подобрать оптимальный способ настройки, основываясь на индивидуальных особенностях автомобиля. Чип-тюнинг в нашем центре выполняется посредством перепрошивки ПО (OBD-тюнинг) или при помощи установки ЭБУ-обманки.

Произвести весь спектр работ без нарушения условий заводской гарантии.

Продемонстрировать комплексный подход для получения необходимых параметров и обеспечения оптимальных значений в эксплуатации.

Посетите автосервисный центр «BMW LIVE», чтобы получить профессиональные услуги в сфере чип-тюнинга BMW. Наши специалисты не только разработают для вашего авто индивидуальное решение, но и грамотно внедрят его, без негативного влияния на технические параметры и ухудшения аспектов надежности и безопасности.



