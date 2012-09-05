Мощный и комфортабельный, стильный и брутальный, новый Chevrolet Traverse стал самой ожидаемой автоновинкой 2018 года. Полноразмерный внедорожник просто создан для увлекательных путешествий большой и дружной семьей. Оснащенный мультимедийной и акустической системами, 14 системами безопасности и мощным бензиновым двигателем, он делает поездку комфортной и безопасной, а колесная база в 3071 см и увеличенный до 20 см клиренс обеспечат легкость маневрирования, как на городских улицах, так и по бездорожью.





Две роскошные комплектации Шевроле

Роскошный и брутальный полноразмерный внедорожник Шевроле Траверс 2018 купить можно в двух комплектациях, которые отличаются не только набором техники на борту, но и внешним видом.

LT: кроссовер с базовым функционалом

Несмотря на то, что эта комплектация для нового Траверса стала базовой, в ней имеется все необходимое для комфортабельного управления авто:

Интеллектуальный полный привод с тремя режимами вождения. При поездке по городу режим Normal сэкономит топливо, а на бездорожье устойчивость обеспечит выбор Off-road, не возникнет проблем и в преодолении сугробов – легкость маневрирования обеспечит выбор Snow.

14 систем безопасности, предостерегающие от всех видов столкновения и удерживающие авто в потоке;

Многофункциональное салонное зеркало, обеспечивающее обзор в 300%;

Роскошная отделка салона высококачественной натуральной кожей;

Акустика Bose – 10 динамиков, обеспечивающих чистое звучание ваших любимых треков;

Мультимедийная система, обеспечивающая легкость управления всеми системами авто, и круиз-контроль;

3-зонный климат-контроль.

Новый Chevrolet Traverse https://www.chevrolet-favorit.ru/catalog/new/traverse/ уже в базовой комплектации способен удовлетворить даже самые высокие требования автолюбителя. А купить его вы можете по цене от 3 149 000 рублей.

Premier: топовая комплектация

Максимальная комплектация от базовой отличается даже в экстерьере: переднюю часть авто защищает мощная хромированная решетка, придающая автомобилю брутальность и несколько хищный вид. На крыше Chevrolet Traverse Premier располагается двухсекционный люк, наполняющий салон светом и свежим воздухом в хорошую погоду.

Базовый набор функций в нем дополняют:

Перфорация кожаной обивки кресел;

Подогрев первого и второго ряда сидений и руля;

Пакет памяти расположения зеркал и кресел.

Оценить все возможности нового Шевроле Траверс первым вы можете в салоне официального дилера Шевроле в Москве - Chevrolet FAVORIT MOTORS. Прямо сейчас вы можете заказать тест-драйв или зарезервировать новинку по самой низкой цене.



