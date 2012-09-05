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Chevrolet Traverse: комплектации и цены на самую ожидаемую новинку 2018 года
24 Апреля 2018
Теги: Chevrolet Traverse

Мощный и комфортабельный, стильный и брутальный, новый Chevrolet Traverse стал самой ожидаемой автоновинкой 2018 года. Полноразмерный внедорожник просто создан для увлекательных путешествий большой и дружной семьей. Оснащенный мультимедийной и акустической системами, 14 системами безопасности и мощным бензиновым двигателем, он делает поездку комфортной и безопасной, а колесная база в 3071 см и увеличенный до 20 см клиренс обеспечат легкость маневрирования, как на городских улицах, так и по бездорожью.


Две роскошные комплектации Шевроле

Роскошный и брутальный полноразмерный внедорожник Шевроле Траверс 2018 купить можно в двух комплектациях, которые отличаются не только набором техники на борту, но и внешним видом.

  • LT: кроссовер с базовым функционалом

Несмотря на то, что эта комплектация для нового Траверса стала базовой, в ней имеется все необходимое для комфортабельного управления авто:

  • Интеллектуальный полный привод с тремя режимами вождения. При поездке по городу режим Normal сэкономит топливо, а на бездорожье устойчивость обеспечит выбор Off-road, не возникнет проблем и в преодолении сугробов – легкость маневрирования обеспечит выбор Snow.
  • 14 систем безопасности, предостерегающие от всех видов столкновения и удерживающие авто в потоке;
  • Многофункциональное салонное зеркало, обеспечивающее обзор в 300%;
  • Роскошная отделка салона высококачественной натуральной кожей;
  • Акустика Bose – 10 динамиков, обеспечивающих чистое звучание ваших любимых треков;
  • Мультимедийная система, обеспечивающая легкость управления всеми системами авто, и круиз-контроль;
  • 3-зонный климат-контроль.

Новый Chevrolet Traverse https://www.chevrolet-favorit.ru/catalog/new/traverse/ уже в базовой комплектации способен удовлетворить даже самые высокие требования автолюбителя. А купить его вы можете по цене от 3 149 000 рублей.

  • Premier: топовая комплектация

Максимальная комплектация от базовой отличается даже в экстерьере: переднюю часть авто защищает мощная хромированная решетка, придающая автомобилю брутальность и несколько хищный вид. На крыше Chevrolet Traverse Premier располагается двухсекционный люк, наполняющий салон светом и свежим воздухом в хорошую погоду.

Базовый набор функций в нем дополняют:

  • Перфорация кожаной обивки кресел;
  • Подогрев первого и второго ряда сидений и руля;
  • Пакет памяти расположения зеркал и кресел.

Оценить все возможности нового Шевроле Траверс первым вы можете в салоне официального дилера Шевроле в Москве - Chevrolet FAVORIT MOTORS. Прямо сейчас вы можете заказать тест-драйв или зарезервировать новинку по самой низкой цене.


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тут были комменты. RIP!






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