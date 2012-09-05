Нынешний пикап Chevrolet S-10 и парный к нему GMC пока еще достаточно популярны, но уже заметно начинают уступать конкурентам. Поэтому фирма-изготовитель уже готовит им замену. Одной из грядущих альтернатив теперешней модели может стать показанный на зимнем Детройтском автосалоне 1993 года перспективный внедорожник Highlander, машина весьма агрессивного дизайна и ядовитой раскраски (ведущие цвета - лиловый пополам с металлической зеленью). Захлопнулся автомобиль, а ключи остались внутри? Оперативная служба вскрытия автомобилей в Москве поможет решить проблему. Сотрудники компании быстро и аккуратно откроют любой замок, вне зависимости от его сложности и марки авто.

У автомобиля удлиненная («полуторная») кабина с тремя дверями: доступ к откидным дополнительным местам осуществляется через расположенную слева по ходу машины третью дверцу, которая выполнена сдвижной и снабжена электромагнитным замком, отпирающимся с водительского места нажимом кнопки. Передок автомобиля снабжен могучего вида «вторичным бампером», куда по идее может встраиваться лебедка; на самом деле это всего лишь декорация, — бампер пластиковый, а крышка с многозначительной надписью WINCH на нем только обозначена выштамповкой. (Сзади, правда, лебедка действительно имеется.) Декоративна и «дуга безопасности», — как кронштейн для четырех добавочных фар она в самый раз, а вот для своей (предполагаемой) основной функции хлипковата. Зато ее «укосины»,—две трубчатые подпоры, тянущиеся к хвосту машины, — можно отстегнуть от пола грузовой платформы и пристыковать к особым при/ивам на бортах, а получившийся «фургон» прикрыть сверху и с боков мелкой сеткой, достав последнюю из отсека для инструмента (он расположен в левом борту машины за откидывающейся панелью; на правом борту в этом месте предусмотрен, по идее, отсек под канистру с питьевой водой). Заднее окно кабины снабжено электрическим стеклоподъемником и может убираться в металлическую перегородку, которую при желании можно уложить плашмя на пол кузова и зафиксировать.