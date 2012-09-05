Самый крупный и самый просторный среди переднеприводных автомобилей Chevrolet 1993 года предлагается в двух- и четырехдверном варианте с двумя уровнями отделки: базовым и более дорогим Euro. Кроме того, имеется спортивная модификация двухдверной машины — Z34 Coupe. Есть также вариант, приспособленный к эксплуатации на метаноле в качестве топлива, и комплект оборудования, позволяющий использовать машину в качестве таксомотора, полицейского автомобиля или в прокатной сети (усиленные подвески, укрепленные сиденья, увеличенный радиатор, добавочные маслорадиа- торы для двигателя и отдельно — для трансмиссии, специальная главная передача, мощный генератор и т. д.). Если вы решились на покупку автомобиля, не забудьте про обучение вождению. Инструкторы автошколы Смольный помогут чувствовать себя уверенно за рулем.

Двигателей три на выбор: рядный 4-цилиндровый (2,2 л/110 л. с.), V-об- разная верхнеклапанная «шестерка» (3,1 л/140 л. с.) и агрегат повышенной отдачи для модели Z34 — V-6 с четырьмя клапанами на цилиндр, двумя верхнерасположенными распредвалами, степенью сжатия 9,25:1 и отдачей в 210 л. с. с 3,4 л рабсчего объема. (За отдельную плату этот последний может быть установлен на четырехдверном седане в исполнении Euro.)

Трансмиссия — автоматическая, трех- либо четырехдиапазонная, а на автомобиле Z34 — пятидиапазонная механическая коробка системы Getrag (какая же это, к дьяволу, спортивная модель — с «автоматом»?!). Подвеска — полностью независимая и спереди, и сзади, на моделях Euro и Z34 с дополнительными реактивными тягами. Рулевой механизм с сервоприводом, реечного типа; тормоза на всех колесах — дисковые, также с сервоприводом и с АБС. Колесные диски — стальные, размер 14x5,5; на седане Euro 3,4 и купе Z34 — алюминиевые 16x6,5 (под применяемые па этих моделях- шипы прочих моделей резина, как правило, фирмы Michelin).

Автомобиль считается шестиместным, но на двух- и четырехдверных моделях спортивного характера передние сиденья выполнены так, что не позволяют разместить третьего пассажира посередине, и машина поэтому превращается в пятиместную. Обивка — из незаг- рязняемого материала Scotchgard на всех моделях.

