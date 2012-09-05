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Chevrolet Corvette
10 Февраля 2017
Теги: авто

В нынешнем году «единственный в Америке настоящий спортивный автомобиль» отмечает свое сорокалетие. Первый спортивный автомобиль марки Chevrolet с кузовом из стеклопластика увидел свет 30 июня 1953 года. А 2 июня 1992 года завод покинул миллионный экземпляр — открытый, белый и с красными внутренностями: юбилейную машину намеренно выполнили в тех же цветах, что и самый первый экземпляр.

По случаю юбилея часть машин Corvette поступает в продажу соответствующим образом оформленной: специальный значок, объединяющий именник модели с цифрой 40, крепится на бортах, на капоте и багажнике, изображается па ступицах колес и рулевой «баранке», а также вышивается на подголовниках сидений. Цвет «юбилейных» экземпляров, однако же, вовсе не белый, а рубиновый. Ценителей стиля и комфорта однозначно заинтересует Новая Тойота Камри http://www.avto2018.com/tojota-kamri-2018-goda.htm. Она имеет яркую спортивную внешность, а в отделке салона используются дорогие и современные материалы. К тому же улучшенные технические характеристики сделают автомобиль более манёвренным и экономичным.

Двухместный Chevrolet Corvette построен по «классической» компоновочной схеме, с приводом па задние колеса, и предлагается как в закрытом, гак и в открытом варианте. Двигатель — V-образная трехсотсильная«восьмерка» (5,7 л); для «особо спортивного» варианта ZR1 предусмотрен агрегат с двумя распредвалами верхнего расположения, развивающий 405 л. с. Специальное устройство ограничивает отдачу этого мотора до приблизительно 210 л. с. — для движения в нормальных условиях, например, в городском цикле; простым переводом выключателя на приборном щитке из положения NORMAL в положение FULL это устройство отключается, высвобождая весь потенциал силовой установки. Шестискоростную трансмиссию разрабатывала знаменитая германская фирма Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF); на всех моделях Corvette, кроме ZR1, она является добавочным оборудованием, а в штатный комплект входит все-таки «автомат» — правда, 4-диапазонный, с овердрайвом и гидротрансформатором, но «автомат». Подвеска мащины полностью независимая, с переменной жесткостью, тормоза дисковые с сервоприводом и антиблокировкой системы Bosch (которая позволяет колесам при определенных условиях и строго по желанию водителя пробуксовывать — если того требует стратегия движения, скажем, в поворотах или при движении по извилистой траектории). Рулевой механизм реечного типа также снабжен сервоусилителем. Имеется три встроенных стереомагнитолы на выбор, в том числе высококлассное устройство фирмы Delco-Bose с лазерным проигрывателем и шестью динамиками; салон может быть обит как тканью, так и натуральной кожей, а в рулевое колесо упрятана надувная «подушка безопасности» — вещь на скоростной двухместке явно нелишняя. Помимо вышеупомянутого «юбилейного рубина», предлагаются еще девять расцветок кузова, причем две из них новые: «красный факел» и «гоночный желтый».

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