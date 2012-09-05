Первая машина Chevrolet Corvette с двухместным кузовом из стеклопластика покинула сборочный конвейер в самый разгар «холодного лета пятьдесят третьего» — 30 июля, если быть точным. Тот первый автомобиль считался спортивным, однако на самом деле причислить его к таковым можно было лишь с известной натяжкой, — сильно мешал древний 6-цилиндровый мотор под капотом, не позволявший разогнать легкую открьпую двухместку как следует Лишь после 1956 года, получив в качестве силовой установки новый и современный V-8, машина обрела себя в качестве «Настоящего Американского Спортивного Автомобиля», единственного в своем роде. Правда, это была уже совсем другая машина, с совсем другой внешностью, ничем на ту, первую, не похожая, — разве лишь тем, что кузову нее был тоже двухместный и тоже стеклопластиковый. Решили сделать поперечины на рейлинги самостоятельно? На сайте Okuzove вы найдете всю необходимую информацию.

Миллионный экземпляр автомобиля Corvette увидел свет за 13 месяцев до круглой даты — 40-летнего юбилея «американского спортсмена»: 2 июля 1992 года. Его встречали в торжественной обстановке, при большом скоплении народа и в присутствии представителей прессы, украсили здоровенной цветочной гирляндой и поставили бок о бок с тем, самым первым, еще 6-цилиндровым автомобилем. Обе машины были белыми, открытыми и имели отделку салона из ярко-красной натуральной кожи; этими чисто внешними деталями все сходство меж ними и исчерпывалось. Глядя на эти два автомобиля, можно воочию убедиться, что техническая мысль на протяжении четырех минувших десятилетий не то что «не стояла на месте», а неслась вскачь, норовя опередить само время.

Нынешний Corvette — достойный ответ американских конструкторов на вызов, брошенный создателями европейских (а в последнее время также и японских) спортивных машин. Модель 1993 года была нами довольно подробно рассмотрена в обзоре легковых автомобилей марки Chevrolet, поэтому рассмотрим здесь только изменения, внесенные в конструкцию на моделях 1994 года.