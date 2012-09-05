Первое, что помогает понять и обуздать автомобиль, — это великолепное реактивное действие рулевого привода. Малейшие отклонения рулевого колеса от нейтрального положения сопровождаются четким нарастанием усилия, которое плавно увеличивается во всем диапазоне вращения руля. Даже на голом льду водитель ни на секунду не теряет связи с дорогой, что помогает избежать ошибок в выборе требуемого угла поворота управляемых колес. Плюс к этому — прекрасная чувствительность и минимальные запаздывания на действия водителя.

Понятно, борьба с заносом заднеприводного автомобиля — вещь, требующая кое- каких навыков, и Chevrolet Corvette, да еще при таком «заряде», — конечно же, не исключение. Но, право, как приятно управлять заносом, когда автомобиль является как бы продолжением твоих мыслей. Да, Corvette требут очень точной дозировки тяговой силы, а при небольшом ее избытке он начинает танцевать или проваливается в занос. Но как плавно, как прогнозируемо все это происходит! Corvette как бы нехотя, медленно начинает вращательное движение, но при этом очень быстро реагирует на действия по коррекции заноса. В самом простом варианте коррекции, — когда уменьшается подача топлива, а руль поворачивается в сторону заноса, — автомобиль плавно возвращается на заданную траекторию, прощая водителю мелкие ошибки. Если же вы хотите продлить наслаждение боковым скольжением, то плавными действиями рулем и газом автомобиль переводится в скольжение уже четырьмя колесами. А тяговые возможности двигателя позволяют регулировать степень бокового скольжения в очень широком диапазоне. Собрались в Будапешт? Закажите авиабилеты на https://www.flyuia.com/ua/ru/flights/kiev-to-budapest по самым низким ценам.

И вот, увлекшись подобными экспериментами, мы- таки Довели дело до того, что управляемый занос перешел во вращение. Секундный испуг (скорость-то за сотню!), но сознание уже отмечает, что переход во вращение происходит столь же плавно, а следовательно, есть возможность оценить ситуацию. Несколько несложных действий рулем и газом — и Corvette очень уверенно возвращается на первоначальную траекторию, совершив оборот вокруг вертикальной оси. При этом не возникает никаких вторичных колебаний, путаницы с рулевым колесом и т. п. Высший класс!

С ростом скорости плавность и мягкость постепенно тают, а на скорости около 200 км/ч подобные эксперименты проводить уже как-то не хочется. К тому же, помимо небольших курсовых колебаний, у автомобиля появляются траекторные отклонения передней оси. Поэтому работа рулевым колесом в этих режимах уже начинает напоминать действия пилота гоночной формулы. В целом же управляемость Chevrolet Corvette, в том числе в экстремальных режимах, оставила самые хорошие впечатления. Главное здесь то, что поведение машины понятной прогнозируемо.