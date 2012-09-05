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Chevrolet Corvette - по-настоящему революционное авто
30 Июля 2019
Теги: авто

Инженерам Шевроле удалось создать по-настоящему революционное авто. Эмблема Stingray, размещенная на капоте, говорит о мощности и стильном дизайнерском оформлении модели. Для снижения массы, сокращения времени разгона, а также улучшению управляемости, традиционная сталь была заменена разработчиками более легкими материалами - углепластиком, алюминием и композитом. Сегодня корвет авто можно назвать настоящим королем автомагистралей. Экстерьер отличается изящностью, спортивным видом и легкостью. Инновационная система контроля, семиступенчатая трансмиссия, а также система смены режимов управления значительно облегчают вождение и обеспечивают безопасность движения.

Corvette Stingray отличается превосходным обликом. Безупречных дизайнерский стиль привлекает внимание продуманностью каждой детали. А благодаря увеличенной силе сцепления с дорожным полотном, достигается комфортное вождение. За функцию охлаждения отвечают воздухозаборники, которые сводят к минимуму сопротивление и уменьшают подъемную силу. Вентиляционная система отвечает за поддерживание циркуляцию воздуха и охлаждение важнейших элементов движка. Динамика авто и температура контролируется за счет управляемого воздушного потока. Тормозная система оснащена воздухозаборниками, которые исключают перегрев даже во время гоночных треков.

Данная модификация относится к седьмому поколению Корвет. Она оснащена задними фонарями квадратной формы, отличающихся уникальным дизайном. Стингрей является легендарным названием спортивной серии Шевроле. Для минимизации зазоров между кузовными элементами и максимального облегчения разработчики модели использовали в экстерьерном оформлении карбон. А на капоте расположился передний воздухозаборник, который сводит на нет подъемную силу. Система, которая установлена за радиаторной решеткой, обеспечивает использование встречного потока воздуха и охлаждение двигателя. Сама решетка имеет "лезвия", обеспечивающие максимально эффективное распределение воздуха на участки максимального нагрева. Благодаря этому увеличивается прижимная сила, а также улучшается управляемость авто, особенно на высоких скоростях.

Однако наиболее важной деталью и даже зеркалом души модели можно назвать матовые фары, отличающиеся хищным прищуром. Это биксноновые фонари, выполненные с использованием технологии HID. Формирующийся от них световой луч имеет разную длину. При этом используется не более одного светового элемента. Задние фонари привлекают внимание своим футуристическим исполнением и оснащены трехмерными линзами. Усовершенствованные отражатели способствуют созданию более яркого и четкого света. Шевроле Корвет одинаково прекрасен как на городских, также и на гоночных магистралях.

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