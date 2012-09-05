Инженерам Шевроле удалось создать по-настоящему революционное авто.
Эмблема Stingray, размещенная на капоте, говорит о мощности и стильном
дизайнерском оформлении модели. Для снижения массы, сокращения времени
разгона, а также улучшению управляемости, традиционная сталь была
заменена разработчиками более легкими материалами - углепластиком,
алюминием и композитом. Сегодня корвет авто можно назвать настоящим
королем автомагистралей. Экстерьер отличается изящностью, спортивным
видом и легкостью. Инновационная система контроля, семиступенчатая
трансмиссия, а также система смены режимов управления значительно
облегчают вождение и обеспечивают безопасность движения.
Corvette Stingray отличается превосходным обликом. Безупречных
дизайнерский стиль привлекает внимание продуманностью каждой детали. А
благодаря увеличенной силе сцепления с дорожным полотном, достигается
комфортное вождение. За функцию охлаждения отвечают воздухозаборники,
которые сводят к минимуму сопротивление и уменьшают подъемную силу.
Вентиляционная система отвечает за поддерживание циркуляцию воздуха и
охлаждение важнейших элементов движка. Динамика авто и температура
контролируется за счет управляемого воздушного потока. Тормозная система
оснащена воздухозаборниками, которые исключают перегрев даже во время
гоночных треков.
Данная модификация относится к седьмому поколению Корвет. Она оснащена
задними фонарями квадратной формы, отличающихся уникальным дизайном.
Стингрей является легендарным названием спортивной серии Шевроле. Для
минимизации зазоров между кузовными элементами и максимального
облегчения разработчики модели использовали в экстерьерном оформлении
карбон. А на капоте расположился передний воздухозаборник, который
сводит на нет подъемную силу. Система, которая установлена за
радиаторной решеткой, обеспечивает использование встречного потока
воздуха и охлаждение двигателя. Сама решетка имеет "лезвия",
обеспечивающие максимально эффективное распределение воздуха на участки
максимального нагрева. Благодаря этому увеличивается прижимная сила, а
также улучшается управляемость авто, особенно на высоких скоростях.
Однако наиболее важной деталью и даже зеркалом души модели можно назвать
матовые фары, отличающиеся хищным прищуром. Это биксноновые фонари,
выполненные с использованием технологии HID. Формирующийся от них
световой луч имеет разную длину. При этом используется не более одного
светового элемента. Задние фонари привлекают внимание своим
футуристическим исполнением и оснащены трехмерными линзами.
Усовершенствованные отражатели способствуют созданию более яркого и
четкого света. Шевроле Корвет одинаково прекрасен как на городских,
также и на гоночных магистралях.