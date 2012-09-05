Поворот ключа в замке зажигания, и колба-салон Chevrolet Corvette наполняется отличным звуком — ровным и басовитым. Да, звук этот явно сильнее, чем в обычном автомобиле, но здесь он очень кстати.

Переводим рычаг 4-ступенчатого «автомата» в положение D и — поехали. Нажимаем на газ от души. Рывок, небольшая пробуксовка ведущих (задних) колес и автомобиль как-то лениво и вяло начинает свой разгон, а на педали газа появляются ощутимые толчки. Надо понимать, на языке Chevrolet Corvette это означает примерно следующее: «Ты что, парень, спятил? Скользко же! Ну-ка, отпусти немедленно педаль!» Оказывается, включилась противобуксовочная система — Acceleration Slip Regulation (ASR). Об этом, кстати, сообщают и вспыхнувшая надпись на матовом экране справа от приборного щитка, и очень характерные шумы, идущие от заднего моста. Так что работу системы ASR не только чувствуешь, но и слышишь. Работает она очень неплохо, позволяя водителю ощутить начало проскальзываний, но тут же вмешивается в управление автомобилем при возникновении заноса или буксования задних ведущих колес. На сухой дороге это, вероятно, почти не сказывается на продольной динамике автомобиля, но на льду все происходит иначе — Corvette начинает напоминать тяжелую баржу. Естественно, такой вариант передвижения по взлетной полосе нас не устроил. А потому нажимаем на кнопку слева от рулевого колеса, на матовом стекле загорается надпись «ASROFF» — и вот теперь-то мы становимся настоящими властелинами могучего мотора. Решили прикрепить к автомобилю прицеп? Тогда вам стоит купить фаркоп в интернет магазине vsefarkopy. Он обеспечит прочное и надежное соединение прицепа с машиной.

Конечно, на льду очень трудно оценить продольную динамику, хотя ясно, что при нормальном коэффициенте сцепления она превосходна. В нашем же случае малейшее прикосновение к педали акселератора вызывает интенсивную пробуксовку колес. И все равно: душа ликует и поет, a Corvette рвется вперед, оставляя за собой практически очищенную от снега колею.