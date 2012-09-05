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Chevrolet Cavalier
8 Февраля 2017
Теги: авто

Самая недорогая и самая доступная среди моделей Chevrolet, обладающая к тому же и самой широкой номенклатурой типов кузова: есть и двухдверный вариант, и четырехдверный, и открытый, и грузопассажирский, — на любой вкус. Предлагаются три уровня отделки: VL («value leader» — самый дешевый) — для всех моделей, кроме открытой; RS — со «спортивной» ноткой и Z24, с еще более явно выраженными претензиями на «спортивность», для машин с 2- дверным кузовом. Двигатель на моделях VL и RS — 4-цилиндровый рядный, верхнеклапанный, с рабочим объмом 2,2 л и отдачей 110 л. с. Для исполнения Z24 стандартным является V-образный 6-цилиндровый агрегат (3,1 л/140л. с.); за особую плату его можно иметь также на открытом и грузопассажирском автомобиле в исполнении RS. Трансмиссий две на выбор: 5-диапазонная механическая и 3-диапазонный «автомат»; ведущие колеса — передние. Чтобы автомобиль служил без поломок долгое время, не забывайте своевременно менять масло. Осуществить подбор масел LIQUI MOLY помогут профессиональные специалисты.

Подвеска передних колес — независимая, системы McPherson, задних — полунезависимая на криволинейных рычагах и с поперечным торсионным элементом; в варианте Z24 обе подвески усиливаются дополнительно газонаполненными телескопическими амортизаторами, а два «спортивных» варианта конструкции подвесок различаются наличием, числом и конфигурацией добавочных реактивных тяг. Рулевой механизм реечный, тормоза — сзади барабанные, спереди дисковые; то и другое с сервоусилителем на всех моделях, а тормоза, кроме того, еще с антиблокировочной системой, что дает автомобилю Chevrolet Cavalier привилегию именоваться самой дешевой в Америке моделью, имеющей АБС в качестве стандартного оборудования. 

Обивка салона — ткань либо винил, радиокомбайн со встроенным проигрывателем компакт-дисков предлагается за отдельную плату на любой модели вплоть до самой недорогой, а цветов кузова имеется девять на выбор, в том числе три новых, введенных только с этого года: белый, светлосерый металлик и цвет Селезнева крыла с металлическим отливом.

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