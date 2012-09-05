Типичный американский автомобиль в его традиционном понимании: большой, рамный, V- образная «восьмерка» под капотом, автоматическая коробка передач и привод на задние колеса, — еще не выветрились из памяти времена, когда из таких вот машин состоял на 95 % автомобильный парк Штатов (и Канады в придачу). Имеется две модели: 4-дверный седан и 4- дверный же грузопассажирский «универсал». Уровней отделки также два: версия подешевле зовется Caprice Classic, а подороже — Caprice Classic LS. Сверх этого есть еще комплект добавочного оборудования, улучшающий определенные ходовые параметры, и оборудованная им модель переходит из уровня LS в уровень LTZ. Другой комплект оборудования адаптирует машину к тяжкой службе в дорожной полиции, еще один превращает ее в таксомотор (основным отличием здесь является двигатель V-6 взамен штатного V-8). Если же вы любите более экстремальные средства передвижения, посмотрите иж 56 мотоцикл технические характеристики. Он имеет хорошую грузоподъемность и позволяет ездить как по городским дорогам, так и по сельскому бездорожью.

Силовой агрегат может иметь рабочий объем 5,0 или 5,7 л; прирост в литраже достигается за счет увеличения диаметра цилиндров. В первом случае отдаваемая мощность составляет 170 л. с., во втором — 180 л. с. (Таксистская «шестерка» имеет 4,3 л и 145 л. с.) Трансмиссия, как уже было сказано, автоматическая, 4-диапа- зонная. Передняя подвевеска — независимая, задняя — 4-звенная типа Salisbury, в варианте LTZ с дополнительной реактивной тягой и газонаполненными телескопическими амортизаторами. Рулевой механизм имеет гидравлический сервопривод; кроме того, «баранка» снабжена устройством регулирования угла наклона. Тормоза — также с сервоприводом, дисковые спереди, барабанные сзади, система блокировки (АБС) входит в стандартную комплектацию. Из оборудования салона отметим надувную «подушку безопасности» в ступице рулевого колеса, установку для кондиционирования воздуха, электрические стеклоподъемники и стереомагнитолу; все это опять же входит в комплект штатного оборудования и, следовательно, включено в стоимость машины. Внутренняя обивка выполнена с применением материала Scotchgard. Есть четыре новых расцветки кузова — три «металлика» (алый, вишневый, зеленый) и пурпур с жемчужным отливом.

В наши дни внешний вид американских автомобилей не принято обновлять чаще, чем раз в пять-шеть лет. Но седан Chevrolet Caprice 93-го года легко отличить от предыдущей модели, взглянув на заднюю колесную нишу, — раньше она была низкой и доходила только до молдинга, а теперь ей придали полуциркульную конфигурацию, повторяющую передний колесный вырез, отчего вся машина обрела некоторое сходство со своим главным конкурентом, моделью Ford Crown Victoria (см. АР № 23—24, 1992). У грузопассажирской версии оформление боковин оставлено без изменения.