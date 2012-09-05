Четвертый этап чемпионата мира по ралли — кенийское этот раз не стал неистовой битвой грандов раллийного мира, как это бывало в прежние годы. В этом году трасса Сафари-ралли хоть и укоротилась почти на тысячу километров, но, как всегда, представляла весьма нелегкое испытание и для машин, и для пилотов. Заявку на участие в соревнованиях подал 51 экипаж, но на старт вышло лишь 44 машины. Еще до старта первого экипажа было очевидно, что претендентом номер один на победу является мощная заводская дружина команды Toyota Team Europe, представленная четырьмя экипажами: Канккунен Ален—Кивимяки, Данкан—Мунро и Ивасе—Виньяк.

Несмотря на отсутствие еще одной звезды — французского раллиста Дидье Ориоля — заявленный состав и так уже являлся убедительным, тем более, что никто из основных конкурентов японо-европейской команды Toyota на старт не вышел. Было ясно, что в отсутствие команд Ford Motorsport и Lancia-Jolly Club Toyota постарается извлечь максимум возможного. Главными же ее соперниками все сразу определили команду Subaru Prodrive, выставившую три экипажа на малышках Subaru Vivio, чей 658- кубовый моторчик развивал мощность всего в 100 с лишним лошадиных сил. Немного по сравнению с 300 с гаком «лошадок» у акулоподобного 2-литрового монстра Toyota Celica. Среди участников была еще когорта 1300-кубовых Daihatsu Charade, но единственный, по-настоящему серьезный конкурент — это Mitsubishi Lancer GSR. За рулём этого автомобиля был знаменитый японский марафонец Кенжиро Шинозука, чье мастерство в песках пустынь не раз восхищало поклонников автоспорта. Ищете надежную IT-компанию? Смотрите петер сервис отзывы и делайте свой выбор.

Ралли стартовало, как обычно, в столице Найроби. В первый день трасса ушла к городу-порту Момбаса, что раскинулся на побережье Индийского океана. Нелегкий путь через холмы Тайта быстрее всех преодолел Юха Канккунен, которому совсем немного — 3 минуты — уступил его соотечественник Маркку Ален. Далее с опозданием на 19 минут пришел Данкан, 47 — Ивасе и 49 — Шинозука, в машине которого чуть ли не с самого старта раскапризничалась коробка передач.