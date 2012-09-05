В странах Восточной Европы и СНГ огромной популярностью среди азартной публики пользуется виртуальный букмекер 1xBet. Обусловлено это множеством факторов, среди которых необходимо выделить наличие таких авторитетных партнеров, как футбольные клубы Челси Ливерпуль или же Барселона. Кроме этого букмекер часто спонсирует крупнейшие турниры на каждом из континентов. Сегодня услуги 1xBet https://topprognoz.com/1xbet/ доступны резидентами более 50 стран африканского, европейского или же азиатского континентов. А официальный веб-сайт конторы появился в 2012 г. Это стало ознаменованием нового этапа в существовании виртуального букмекера.





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Российское законодательство четко регулирует работу букмекеров, которые работают по лицензии других государств. 1xBet имеет лицензионную документацию, выданную на острове Кюросао. Это оффшорная зона, которая не подчиняется российским законам. Следовательно, юридически контора не имеет права вести деятельность на российской территории. Поэтому основной веб-сайт букмекера постоянно блокируется по запросу представителей Роскомнадзора. Обойти такую блокировку бетторы могут посредством актуального зеркала, которое полностью копирует функционал официального портала. Работающую ссылку зеркала беттторы могут получить от сотрудников сервиса. Пользователям данного ресурса не придется платить баснословные комиссионные, составляющие 13 процентов от выигранной суммы.



Прежде чем переходить к онлайн-ставкам, беттор в обязательном порядке должен пройти регистрационную процедуру и обзавестись собственной учетной записью в системе 1xBet. Иконка с подобной функцией обозначена имеет зеленый цвет. Регистрационную процедуру можно пройти различными способами - в один клик, через Телеграм или же соц. сети, по телефону, а также по электронной почте. Выбор полностью зависит от пользователя. Кроме предоставления конторе личной информации, беттор должен определиться с выбором валюты, которую собирается использовать для ставок и указать промокод, если таковой у него имеется. Не забудьте подтвердить правила виртуального букмекера и согласиться с политикой конторы. Процедура занимает всего несколько минут. Строго запрещается дублировать профили. Такой поступок приведет к блокировке аккаунта.



После того, как вы зарегистрируетесь на веб-ресурсе, необходимо пройти авторизацию. Для этого предусмотрена кнопка Войти. В появившейся форме придется указать логин/пароль и перед вами откроется доступ к личному кабинету. Через него вы сможете выбирать события, оформлять онлайн-ставки, выводить/вводить средства, общаться со службой техподдержки. Особого внимания требует бонусная политика конторы. Здесь бетторы смогут воспользоваться более чем 40 акционными предложениями. Однако после получения бонусной суммы, вам придется его отыграть в соответствии с условиями букмекера. Вывести эти деньги на кошелек или карточку не удастся.