Многие пользователи компьютеров сталкиваются с возникновением в своих устройствах всевозможных сбоев и неполадок, которые могут быть вызваны совершенно различными факторами. Прежде всего, опасность может скрываться в поврежденных внутренних компонентах системного блока, таких как материнская плата, процессор, видеокарта, модуль оперативной памяти и так далее. Вторичную угрозу несут вирусные вредоносные программы, если ваш компьютер недостаточно защищен от проникновения разных троянов и червей, вы будете наблюдать как ваша операционная система постепенно начинает "подтормаживать" и даже "зависать".

Не стоит заниматься самостоятельными попытками устранения тех или иных неполадок без наличия соответствующих знаний, это может привести даже к полному отказу устройства от работоспособности. Вам необходима срочная компьютерная помощь от высококвалифицированных специалистов. У большинства пользователей возникает вопрос, по каким критериям искать действительно честную и надежную компанию по ремонту компьютерной техники? Рассмотрим основные преимущества добросовестного сервис-центра:

1. Имеется собственный интернет-ресурс, на котором можно увидеть всю информацию о предоставляемых услугах, а также расценках на них и связаться с операторами.

2. Представители службы поддержки оказывают грамотные консультации, связанные с вопросами клиентов о проблемах работоспособности их компьютеров и оказывают помощь при оформлении необходимой заявки. Круглосуточный график работы операторов - явное преимущество для клиента, связь доступна в наиболее оптимальное для вас время.



3. Вызов мастера на дом или в офис к месту расположения неисправного устройства - бесплатная услуга.

4. Проведение предварительной диагностики поврежденного компьютера так же выполняется полностью бесплатно.

5. В случае необходимости, компания обязуется транспортировать ваш компьютер в мастерскую сервисного центра для произведения глобальных ремонтно-восстановительных работ, после чего устройство будет доставлено обратно.



6. Применяемые в ходе ремонта детали и запчасти являются оригинальными, устанавливаемое программное обеспечение представляет из себя лицензионный софт от официального разработчика.

7. Компания ведет лояльную ценовую политику, периодически организует разнообразные акционные и скидочные предложения.

Не забывайте о том, что уважающая себя и своих клиентов компания, обладает несколькими сервис-центрами, распределенными по городу и области, например, вас интересует компьютерная помощь на Сходненской, операторы свяжут вас с мастерами из наиболее близко расположенного к вам сервис-центра, что позволит сэкономить финансовые средства и время. Все оказываемые услуги должны сопровождаться заключением договора о гарантийном обслуживании.



