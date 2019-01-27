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Чешские автомобили
18 Сентября 2019
Теги: авто

Марка Шкода сегодня пользуется особой популярностью среди российских автолюбителей. Приобретение любой модификации этого бренда возможно в Чешских автомобилях, который представляет собой официального дилера Шкода в Курске. В шоу-руме автосалона покупатели смогут ознакомиться с полным модельным рядом данной иномарки. А проверить надежность и функциональность любой модели можно воспользовавшись услугой тест-драйва, которую активно популяризирует автосалон. Если выбранная модель понравится автолюбителю, он сможет приобрести ее как наличными, также с помощью выгодного кредитного продукта. Также автодилер предлагает услугу Трейд-Ин, позволяющую обменять старое авто на совершенно новый.

Чешские автомобили занимается ремонтом и сервисным обслуживанием приобретенных вами авто. Главнейшим принципом работы компании является максимальная удовлетворенность клиентов. Деловую репутацию Чешских автомобилей можно назвать безупречной. Достигается такая результативность благодаря качественному выполнению взятых дилером обязательств, а также постоянным объявлением ряда выгодных и приятных предложений. Кроме этого посетители автосалона Шкода смогут воспользоваться наиболее широким выбором модификаций или же комплектаций Шкода.

Купить Skoda Rapid в Чешских автомобилях желающие смогут по оптимальной стоимости с заводской гарантией. Доступна модель в богатых базовых комплектациях. Отличается Рапид уникальным сочетанием современных технологических достижений и привлекательного дизайна. Салон отделан приятной на ощупь и красивой натуральной кожей. Кроме этого модель имеет встроенную систему управления телефоном или же радио. А благодаря дисплею Макси Дот, водитель сможет воспользоваться качественными изображениями во время долгих поездок. На нем отображается информация о работе различных систем авто, а также информация, поступающая с бортового компьютера.

Купить Skoda Kodiaq в курском автосалоне желающие смогут максимально оперативно, без лишних формальностей. Кодиак является первым семиместным внедорожником чешского производителя. Данная модель отлично подходит для загородных семейных поездок или же любых автомобильных путешествий. Создана она по аналогии медведя-кадьяка, наиболее крупного и мощного жителя Аляски. Купить Skoda в Курске у официального дилера чешского бренда будет правильным решением для любого автолюбителя, не желающего переплачивать. Каждая модель сопровождается гарантийной и сертификационной документацией.

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