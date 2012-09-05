Выбирая новый автомобиль, обратите внимание на модель «Чери Тигго 7 Про макс». Этот кроссовер вызывает интерес своими выдающимися характеристиками и возможностями, которые обеспечивают комфорт и безопасность на дороге. Давайте подробно рассмотрим все аспекты, которые важны при выборе этой модели.

Внешний вид

Первое, что притягивает взгляд при встрече с Chery Tiggo 7 Pro Max, — его выразительный и современный дизайн, привлекательный для разнообразной аудитории. Продуманные детали, такие как массивная радиаторная решётка, LED-фары и изящные линии кузова, подчёркивают мощь и уверенное поведение автомобиля на дороге.

Интерьер и удобство

Внутреннее пространство Chery Tiggo 7 Pro Max отличается комфортабельностью и высоким качеством исполнения. Отделка салона мягкими материалами, эргономичное расположение сидений и передовые технологии обеспечивают удобство в каждой поездке. Салон достаточно просторен как для водителя, так и для пассажиров, что делает автомобиль прекрасным вариантом для длительных поездок и семейного отдыха.

Характеристики интерьера:

Кожаные сиденья с функцией подогрева.

Сенсорная мультимедийная система.

Панорамная крыша.

Климат-контроль.

Производительность и управление

«Чери Тигго 7 Про Макс» оборудован мощным двигателем, обеспечивающим отличную динамику и экономию топлива. Этот автомобиль прекрасно адаптирован к различным условиям дорог как в городе, так и за его пределами. Оптимизированные системы подвески и управления способствуют высокому уровню комфорта и безопасности в движении.

Технические характеристики:

Двигатель: 1.6T GDI, мощность 197 л.с.

Коробка передач: 7-ступенчатая роботизированная.

Привод: передний или полный.

Разгон до 100 км/ч: 9,8 секунды.

Технологии и безопасность

В Chery Tiggo 7 Pro Max используются современные технологии и системы безопасности, которые способствуют безопасности и удобству на дороге.

Системы безопасности:

ABS и EBD для надёжного торможения.

Электронная стабилизационная программа (ESP).

Круиз-контроль.

Камеры кругового обзора для упрощения парковки.

Обслуживание и техподдержка

Покупая Chery Tiggo 7 Pro Max, вы можете рассчитывать на обширную сеть сервисных центров и профессиональную техническую поддержку, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию и сохранение высоких характеристик автомобиля.

Экономичность и экологичность

Этот автомобиль не только мощный, но и экономичный. Pro Max умеренно расходует топливо, что снижает эксплуатационные расходы и уменьшает вред окружающей среде благодаря сокращению выбросов.

Заключение

Chery Tiggo 7 Pro Max — это оптимальный выбор для ищущих надёжность, стиль и комфорт в одном автомобиле. Сочетание передовых технологий, высокой безопасности и превосходных характеристик делает эту модель идеальным спутником для каждого автолюбителя. Посетите интернет-магазин OZON для выбора подходящего варианта и наслаждайтесь каждой поездкой с «Чери Тигго 7 Про Макс».



