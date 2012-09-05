Chery Tiggo 4 Pro – это стильный и технологичный компактный кроссовер, который идеально подходит для городской езды и семейных поездок. Этот автомобиль является усовершенствованной версией популярной модели Tiggo 4, предлагая улучшенный дизайн, передовые технологии и отличное сочетание цены и качества.

Экстерьер: современный дизайн

Chery Tiggo 4 Pro получил обновлённый внешний вид https://chery-ekb.ru/cat/tiggo-4-pro/, который делает его заметным на дороге.

Передняя часть автомобиля украшена агрессивной решёткой радиатора с эффектным узором и элегантными светодиодными фарами.

украшена агрессивной решёткой радиатора с эффектным узором и элегантными светодиодными фарами. Линии кузова стали более выразительными, подчёркивая динамичность модели.

стали более выразительными, подчёркивая динамичность модели. Компактные размеры кроссовера обеспечивают удобство в городских условиях, сохраняя вместительность и комфорт.

Кроссовер доступен в различных цветах, включая яркие и глубокие оттенки, которые подчеркнут индивидуальность владельца.

Интерьер: комфорт и простор

Салон Chery Tiggo 4 Pro разработан с учётом удобства для водителя и пассажиров:

Качественные материалы отделки создают ощущение премиальности.

создают ощущение премиальности. Эргономичные кресла с поддержкой обеспечивают комфорт даже в длительных поездках.

с поддержкой обеспечивают комфорт даже в длительных поездках. Обширное пространство для ног и вместительный багажник делают автомобиль идеальным для семейных путешествий.

Современная приборная панель оснащена 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы, который поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Также предусмотрена цифровая панель приборов, отображающая ключевую информацию о состоянии автомобиля.

Технологии и оборудование

Chery Tiggo 4 Pro оснащён рядом современных технологий:

Ассистенты безопасности Система контроля слепых зон.

Парковочные сенсоры и камера заднего вида.

Электронная система стабилизации (ESP) и ABS. Мультимедиа и связь Интеграция со смартфонами.

Высококачественная аудиосистема.

Поддержка голосового управления. Климат-контроль

Двухзонный климат-контроль позволяет настроить комфортную температуру для всех пассажиров. Система бесключевого доступа и запуска двигателя

Обеспечивает удобство при посадке и запуске автомобиля.

Двигатели и трансмиссия

Chery Tiggo 4 Pro доступен с несколькими вариантами двигателей:

Бензиновый атмосферный двигатель 1.5 л (113 л.с.). Турбированный двигатель 1.5 л (147 л.с.), обеспечивающий более динамичное ускорение и экономию топлива.

Автомобиль может быть оснащён как 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и вариатором (CVT), что позволяет выбрать подходящий вариант для любого стиля вождения.

Средний расход топлива составляет около 6,8–7,5 л на 100 км, что делает Tiggo 4 Pro экономичным кроссовером.

Безопасность

Автомобиль получил высокий рейтинг безопасности благодаря продуманным системам защиты:

Усиленный каркас кузова.

Множество подушек безопасности (включая боковые).

Системы помощи при старте на подъёме и спуске (HAC и HDC).

Цена и комплектации

Chery Tiggo 4 Pro доступен в нескольких комплектациях, что позволяет подобрать автомобиль в соответствии с бюджетом и предпочтениями:

Базовая комплектация : оснащена всем необходимым для комфортной езды. Цена начинается от 1 700 000 рублей (в зависимости от региона и дилера).

: оснащена всем необходимым для комфортной езды. Цена начинается от 1 700 000 рублей (в зависимости от региона и дилера). Топовая комплектация: включает премиальные опции, такие как панорамная крыша, кожаная отделка и улучшенная аудиосистема.

Преимущества Chery Tiggo 4 Pro

Доступная цена в сравнении с конкурентами. Современные технологии, обычно встречающиеся в более дорогих моделях. Экономичность благодаря эффективным двигателям. Надёжность и гарантия: Chery предлагает длительную гарантию на свои автомобили, что подтверждает уверенность производителя в качестве.

Заключение

Chery Tiggo 4 Pro – это современный, стильный и функциональный кроссовер, который идеально подойдёт для тех, кто ищет надёжный автомобиль для городской и загородной эксплуатации. Удачное сочетание дизайна, технологий и цены делает его одним из самых привлекательных предложений в своём классе.

Если вы ищете автомобиль, сочетающий комфорт, безопасность и доступность, Chery Tiggo 4 Pro заслуживает вашего внимания.