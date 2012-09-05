Chery Tiggo 4 Pro – это стильный и технологичный компактный кроссовер, который идеально подходит для городской езды и семейных поездок. Этот автомобиль является усовершенствованной версией популярной модели Tiggo 4, предлагая улучшенный дизайн, передовые технологии и отличное сочетание цены и качества.
Экстерьер: современный дизайн
Chery Tiggo 4 Pro получил обновлённый внешний вид https://chery-ekb.ru/cat/tiggo-4-pro/, который делает его заметным на дороге.
- Передняя часть автомобиля украшена агрессивной решёткой радиатора с эффектным узором и элегантными светодиодными фарами.
- Линии кузова стали более выразительными, подчёркивая динамичность модели.
- Компактные размеры кроссовера обеспечивают удобство в городских условиях, сохраняя вместительность и комфорт.
Кроссовер доступен в различных цветах, включая яркие и глубокие оттенки, которые подчеркнут индивидуальность владельца.
Интерьер: комфорт и простор
Салон Chery Tiggo 4 Pro разработан с учётом удобства для водителя и пассажиров:
- Качественные материалы отделки создают ощущение премиальности.
- Эргономичные кресла с поддержкой обеспечивают комфорт даже в длительных поездках.
- Обширное пространство для ног и вместительный багажник делают автомобиль идеальным для семейных путешествий.
Современная приборная панель оснащена 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы, который поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Также предусмотрена цифровая панель приборов, отображающая ключевую информацию о состоянии автомобиля.
Технологии и оборудование
Chery Tiggo 4 Pro оснащён рядом современных технологий:
Ассистенты безопасности
- Система контроля слепых зон.
- Парковочные сенсоры и камера заднего вида.
- Электронная система стабилизации (ESP) и ABS.
Мультимедиа и связь
- Интеграция со смартфонами.
- Высококачественная аудиосистема.
- Поддержка голосового управления.
Климат-контроль
Двухзонный климат-контроль позволяет настроить комфортную температуру для всех пассажиров.
Система бесключевого доступа и запуска двигателя
Обеспечивает удобство при посадке и запуске автомобиля.
Двигатели и трансмиссия
Chery Tiggo 4 Pro доступен с несколькими вариантами двигателей:
- Бензиновый атмосферный двигатель 1.5 л (113 л.с.).
- Турбированный двигатель 1.5 л (147 л.с.), обеспечивающий более динамичное ускорение и экономию топлива.
Автомобиль может быть оснащён как 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и вариатором (CVT), что позволяет выбрать подходящий вариант для любого стиля вождения.
Средний расход топлива составляет около 6,8–7,5 л на 100 км, что делает Tiggo 4 Pro экономичным кроссовером.
Безопасность
Автомобиль получил высокий рейтинг безопасности благодаря продуманным системам защиты:
- Усиленный каркас кузова.
- Множество подушек безопасности (включая боковые).
- Системы помощи при старте на подъёме и спуске (HAC и HDC).
Цена и комплектации
Chery Tiggo 4 Pro доступен в нескольких комплектациях, что позволяет подобрать автомобиль в соответствии с бюджетом и предпочтениями:
- Базовая комплектация: оснащена всем необходимым для комфортной езды. Цена начинается от 1 700 000 рублей (в зависимости от региона и дилера).
- Топовая комплектация: включает премиальные опции, такие как панорамная крыша, кожаная отделка и улучшенная аудиосистема.
Преимущества Chery Tiggo 4 Pro
- Доступная цена в сравнении с конкурентами.
- Современные технологии, обычно встречающиеся в более дорогих моделях.
- Экономичность благодаря эффективным двигателям.
- Надёжность и гарантия: Chery предлагает длительную гарантию на свои автомобили, что подтверждает уверенность производителя в качестве.
Заключение
Chery Tiggo 4 Pro – это современный, стильный и функциональный кроссовер, который идеально подойдёт для тех, кто ищет надёжный автомобиль для городской и загородной эксплуатации. Удачное сочетание дизайна, технологий и цены делает его одним из самых привлекательных предложений в своём классе.
Если вы ищете автомобиль, сочетающий комфорт, безопасность и доступность, Chery Tiggo 4 Pro заслуживает вашего внимания.