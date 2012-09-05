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Червячная передача
28 Июля 2017
Теги: авто

Червячные передачи для автомобилей в настоящее время редко применяются в США, но являются общепринятыми для пассажирских автомобилей общественного транспорта в Англии, где они устанавливаются также на тяжёлых грузовиках. Прежде они применялись также в легковых автомобилях, но в дальнейшем уступили место спирально-коническим и гипоидным передачам. Фирма Форд в течение многих лет применяла червячную передачу на сельскохозяйственных тракторах и тягачах Фордзон.

Окало 50 лет назад червяк и червячная шестерня считались в основном средством передачи движения, но не средством передачи крутящего момента. Вследствие неточной нарезки зубьев, небрежного монтажа и недостатка смазки на поверхностях зубьев к. п. д. передачи был низок и износ велик. Кроме того, червячная передача необратима, т. е. крутящий момент не может передаваться от колеса к червяку. Впервые червячное зацепление было разработано для передачи крутящего момента от электромоторов, которые были первыми быстроходными двигателями, нашедшими практическое использование. Большие передаточные числа требовались для ряда машин, например элеваторов и подъёмников.

 

 


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тут были комменты. RIP!






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