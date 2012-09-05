Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Черри Тигго FL




Черри Тигго FL
19 Января 2017
Теги: авто

Прошло уже более четырех лет с момента презентации на автосалоне в Пекине модели внедорожника Черри Тигго FL, который отличается от предшественника новыми кузовом. Вообще этот предшественник паркетника представлял собой полный аналог кроссовера японского производства Тойота Рав4. Обновленная же модель внедорожника Тигго ФЛ был оснащены еще и новой приставкой. Нельзя не отметить и внешние изменения, которые были внесены разработчиками модели в дизайнерском плане. В первую очередь это касается кузовных линий, использованных дизайнерами модели. 

Разработчики внедорожника преследовали особую цель, которая заключалась в полном освежении уже порядком устаревшего облика модификации ФЛ. Однако модернизация уже полюбившегося отечественному потребителю кузова авто оказалась задачей достаточно трудной. Даже малейший промах в этом деле может привести к потере потенциальных покупателей. Именно поэтому инженеры не использовали метод глубокого рестайлинга. Однако им удалось заметное омоложение кроссовера. По причине увеличения габаритных размеров, увеличилась и общая длина модели до десяти с половиной см. Кроме этого удалось достичь внушительных показателей в параметре дорожного просвета, который особо радует любителей активного отдыха. При этом комплектация кроссовера значения не имеет. 

Чтобы ознакомиться более подробно с техническими спецификациями данной модели, следует проследовать по ссылке http://www.chery.ru/models/tiggo_fl. Нельзя не отметить и внешние изменения салона внедорожника. Конструкторами использованы материалы обшивки, которые отличаются добротностью и качеством. Изменениям подверглось и рулевое колесо, ставшее мультифункциональным. Масштабная ступица и алюминиевая накладка добавили интерьеру основательности. В базовой комплектации данная модель имеет регулировку высоты рулевой колонки, кондиционера, гидроусилителя руля, а также электростеклопакетов на дверях. Учитывая все перечисленные особенности кроссовера, цена на него достаточно скромная. Так что приобрести подобную модель сможет любой желающий.

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Полировка автомобиля... - . (+37)
Goodyear EfficientGrip - . (+40)
Caramba: чистим-блистим... - . (+35)
Быстросъемные соединения... - . (+43)
Шестицилиндровый Volvo... - . (+40)
Pony, корейская лошадка... - Алина (+36)
Cигнализациz Piranha - . (+40)
Свежий воздух для выхлопного к... - . (+64)
Новости Фордовской «конюшни» (... - . (+40)
Багажники SsangYong - . (+86)
Картонка — тоже номер... - . (+71)
Охранная система автомобиля... - . (+91)
В бензобаке - . (+108)
Плюсы и минусы дизельных двига... - . (+201)
Семейство EuroCargo - . (+120)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке