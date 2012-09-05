Прошло уже более четырех лет с момента презентации на автосалоне в Пекине модели внедорожника Черри Тигго FL, который отличается от предшественника новыми кузовом. Вообще этот предшественник паркетника представлял собой полный аналог кроссовера японского производства Тойота Рав4. Обновленная же модель внедорожника Тигго ФЛ был оснащены еще и новой приставкой. Нельзя не отметить и внешние изменения, которые были внесены разработчиками модели в дизайнерском плане. В первую очередь это касается кузовных линий, использованных дизайнерами модели.

Разработчики внедорожника преследовали особую цель, которая заключалась в полном освежении уже порядком устаревшего облика модификации ФЛ. Однако модернизация уже полюбившегося отечественному потребителю кузова авто оказалась задачей достаточно трудной. Даже малейший промах в этом деле может привести к потере потенциальных покупателей. Именно поэтому инженеры не использовали метод глубокого рестайлинга. Однако им удалось заметное омоложение кроссовера. По причине увеличения габаритных размеров, увеличилась и общая длина модели до десяти с половиной см. Кроме этого удалось достичь внушительных показателей в параметре дорожного просвета, который особо радует любителей активного отдыха. При этом комплектация кроссовера значения не имеет.

Чтобы ознакомиться более подробно с техническими спецификациями данной модели, следует проследовать по ссылке http://www.chery.ru/models/tiggo_fl. Нельзя не отметить и внешние изменения салона внедорожника. Конструкторами использованы материалы обшивки, которые отличаются добротностью и качеством. Изменениям подверглось и рулевое колесо, ставшее мультифункциональным. Масштабная ступица и алюминиевая накладка добавили интерьеру основательности. В базовой комплектации данная модель имеет регулировку высоты рулевой колонки, кондиционера, гидроусилителя руля, а также электростеклопакетов на дверях. Учитывая все перечисленные особенности кроссовера, цена на него достаточно скромная. Так что приобрести подобную модель сможет любой желающий.

