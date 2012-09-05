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“Черный ящик” для автомобиля
20 Апреля 2019
Теги: авто

Уже не только разработаны, но и проходят обкатку в шести из шестнадцати земель ФРГ приборы размером с обычный бытовой магнитофон. Автомобильный “черный ящик" фиксирует то, что произошло с машиной за тридцать секунд до дорожно-транспортного происшествия и через пятнадцать секунд после него. Эксперты утверждаю!*. что такого отрезка времени вполне достаточно, чтобы определить причины аварии, обусловленные человеческим фактором или техническими поломками. Кроме прочего, “черный ящик” дисциплинирует водителя - в случае чего, реальная вина будет легко доказуема.

Поэтому для эксперимента с новыми приборами полиция отобрала 1.600 водителей из группы высшего в Германии риска - мужчин в возрасте от 18 до 23 лет: как раз на эту категорию приходится наибольшее количество нарушений правил дорожного движения. Штрафная картотека во Фленсбурге позволила отобрать среди них “самых-самых". В их машины и были установлены “черные ящики’*. Подопытные утверждают, что наличие электронных “соглядатаев" не смущает их никоим образом, но уже первые поездки показали повышенную осторожность водителей экспериментируем ых машин.

“Черные ящики” - изобретение полезное, но его практическое применение вызывает немало вопросов. Например, кто будет их оплачивать? Помимо финансовой стороны дела возникают и проблемы с правами человека. Устанавливать “черные ящики" насильно, в приказном порядке? Для большинства автомобилистов это явно не пройдет. Выбирать наиболее “грешных" среди них? Для этого требуется разработать и принять в законном порядке целую систему - иначе не обойтись без судебной волокиты.

С экспериментом, конечно, проще. Согласившихся участвовать в испытании “черных ящиков" стимулировали моральными и материальными поблажками при техосмотре и заправке машин. Но ведь в массовом порядке не снизишь цену на бензин. Так что, как говорится, остается подождать, что жизнь покажет.


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