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Черная хромированная «конфетка»
11 Декабря 2018
Теги: авто

Черная хромированная «конфетка» смотрелась неплохо, но и только. Предпродажной подготовкой пришлось заняться самому: купил и залил в аккумулятор электролит, накачал шины (насос тоже пришлось покупать - штатный категорически отказывался выполнять свои функции). Бодрые продавцы стали было помогать, но их энтузиазм оказался отнюдь не бескорыстным. Мотоцикл заводился с трудом, «кашлял» карбюраторами, дымил, сбоил, но в конце концов пришел в себя. Пришлось помучиться и с размещением ЗИПа - большого ящика с инструментом, мотоаптечкой, краской. Даже малопригодный насос, и тот некуда было воткнуть. Но вот сборы закончены, бак заправлен, и впереди первое испытание - дорога домой. Мотоцикл ехал бодро и мощно, бесподобный баритон выхлопа радовал слух. В пути я смог взвесить все «за» и «против» образовавшейся у меня собственности. Качество хрома не хуже, чем на дорогих «японцах». Седло, обшитое натуральной кожей, достаточно широко и упруго, и «нижняя часть спины» чувствует себя комфортно. Правда, эта красота (то есть седло) не запирается, а ведь под ним - 30-амперный немецкий аккумулятор. В наших условиях отсутствие надежного запора чревато неприятностями.

Резина в порядке, нет вопросов и к амортизаторам: хоть и жестковаты, но работают как положено. Дисковые тормоза «Брембо» «хватают» на редкость цепко (на то они и «Брембо»!), стартер исправно крутит движок. Фара светит недурно, впрочем, могли бы поставить и «галогенки».

Форма руля и посадка полностью соответствуют ожиданию настоящего байкера (уверен на сто процентов: негоже здоровым взрослым дядькам скрючиваться за обтекателем и судорожно обнимать коленями бак). Кубанский морозец заставил пренебречь вынесенными вперед подножками на дугах и спрятать ноги под цилиндры - подножки и здесь. По дороге случился единственный напряг: неожиданно закончился бензин, а резерва хватило километров на пять. А вот инструкция по эксплуатации напрягла по полной программе. О гарантийном пробеге, сроке эксплуатации, адресах сервисных мастерских, режимах и сроках обкатки - ни слова. Нет подписей и печатей приемки, даты выпуска. Напрашивается абсурдный, грустный, но справедливый вывод: а мотоцикл-то - «левый».


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тут были комменты. RIP!






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