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Чемпионский финиш Росси
5 Ноября 2018
Теги: авто

Судьба титула в классе 500 куб. см была решена уже за три этапа до окончания чемпионата, в Австралии. Итальянец Валентино Росси («Хонда») в отчаянной борьбе со своим соотечественником Максом Бьяджи («Ямаха») вырвал победу на финишной прямой и досрочно стал чемпионом мира. Его превосходство смог определить лишь фотофиниш: разрыв в 0,013 с у несущихся «за две сотни» снарядов глаз уследить не в состоянии. 0 напряжении гонки говорит и тот факт, что четверку первых гонщиков на финише разделили всего 0,714 с.

Казалось бы, что заполучивший вожделенный титул Росси на этом успокоится. Но и следующий этап на малайзийской трассе «Сепанг» Валентино провел в своем зиле: «зевнув» на старте, ушел на трассу лишь восьмым, дотянулся до четвертого места к концу первого круга и на 12-м, обойдя на торможении лидировавшего к тому моменту австралийца Гарри Мак-Коя («Ямаха»), вышел на первое место. Кстати, Росси раскрыл секрет своего доселе непонятного осторожничания в начале гонки: оказывается, он... бережет шины от чрезмерного истирания, чтобы без оглядки атаковать на последних кругах. Хотите уменьшить расход топлива? Установите ГБО https://mln.com.ua/komplekty_gbo на авто. Газовое оборудование сэкономит ваши средства.

Завершающий бразильский этап не дал гонщикам облегченно вздохнуть. Проливной дождь заставил даже прервать гонку - а ведь Росси к тому моменту лидировал, и на этот раз с самого старта. Во втором «акте» заезда Валентино ожесточенно боролся за лидерство с испанцем Карлосом Чека («Ямаха») и занял первое место в итоге лишь благодаря тем долям секунды, которые он набрал до перерыва. Росси настолько увлекся и разогнался, что не заметил клетчатый флаг. Еще полкруга он продолжал атаковать трассу, пока сигналы из боксов не охладили его пыл.

Валентино Росси не только новый чемпион в «королевской» кубатуре, но и последний чемпион в «пятисотках»: напомним, что со следующего года гонщики Гран-при будут состязаться на 990-кубовых четырехтактных машинах. В сезоне-2001 итальянец выиграл 11 этапов из 16. Лучшую результативность в истории чемпионата показал лишь австралиец Мик Дуэн, который в 1997 году победил в 12 гонках. Соревнуясь в разных классах, Росси одержал 39 побед в Гран-при, что поставило его на 8-е место среди величайших гонщиков всех времен. Но если учесть возраст Валентино - 22 года, то у него все впереди, и он, судя по всему, еще успеет затмить легендарных Джакомо Агостини и Майка Хэйлвуда.

В классе 250 куб. см все три завершающих этапа выиграл японец Даджиро Като («Хонда»), он завоевал первый в своей карьере титул чемпиона мира. С таким же «триплетом» закончил чемпионат в классе 125 куб. см и японец Юйчи Уи («Дерби»), но набранных очков ему не хватило для завоевания чемпионской короны. Ее надел на себя житель Сан- Марино Мануэль Поджиали («Джилера»). Кстати, для легендарной итальянской компании это уже седьмой чемпионский титул и первый с... 1957 года.

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тут были комменты. RIP!






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