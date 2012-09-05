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Чемпионские лавры
10 Февраля 2021
Теги: авто

Харри Луостаринен из частной конюшни Криса Ходжа хотя и считался сильным гонщиком, но как серьезный претендент на чемпионские лавры все же не рассматривался. К тому же предыдущий сезон Харри, сменивший баранку SISU на руль “Катерпиллера TRD", откатал весьма посредственно, заняв всего лишь восьмое место. Однако не зря малочисленная команда Криса Ходжа всю зиму в поте лица корпела над совершенствованием гоночного трака, бывшего когда-то ЗИЛом. Несколько лет назад Ходж арендовал его у завода им. Лихачева и в течение нескольких сезонов ЗИЛок, оснащенный “Катерпиллером", показывал весьма неплохие результаты в британском национальном чемпионате, сначала ведомый белокурой красавицей Хитой Бейли, а затем многократным чемпионом Ричардом Уокером.

В девяносто четвертом Крис Ходж решил, что пора попробовать свои силы и на европейском ристалище. В кабине пилота оставался тот же Уокер. Два сезона, увы, не принесли англичанину особого успеха. Заняв в 1995-м последнее десятое место, Ричард предпочел ретироваться и попытать счастье под знамением ДАФа. Тогда-то Ходж и пригласил Луостаринена, оставшегося не у дел после расформирования заводской команды SISU Racing.

Как выяснилось, Харри пришел не один, а со своим папой Хейкки Луостариненом, бывшим президентом SISU Auto и большим докой по части техники. В прошедшем сезоне Луостаринен-старший консультировал команду и помогал доводить “до ума" гоночный трак, в котором к этому времени не осталось ничего зиловского, даже названия. Машине заменили раму на более совершенную с пониженным центром тяжести. Это позволило улучшить управляемость и устойчивость в поворотах. Кабине капотной компоновки придали более аэродинамическую форму, задний мост взяли от SISU и установили более мощную тормозную систему.


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