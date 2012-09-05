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Чемпионата Содружества по трак-триалу
1 Ноября 2018
Теги: авто

Чемпионат был организован спортивным обществом «МАЗ- Яровит» и 21-м НИИАТМО, 20 февраля в Бронницах, на полигоне, а 26-27 февраля под Минском,в песчаном карьере «Ленинское».

Трак-триал - один из самых зрелищных видов автоспорта. Официально эти соревнования определяются как преодоление естественных и искусственных препятствий на грузовых автомобилях. Чтобы усложнить трассу, ее размечают вешками, между которыми надо аккуратно проехать или же выбрать обходной путь и получить штрафные очки. Скорость прохождения не учитывается, хотя время, отпущенное на выполнение задания, обычно ограничено 10-15 минутами. Кроме того. экипажи не могут в ходе заезда останавливаться более чем на три минуты - они должны заранее выбрать траекторию движения, осмотрев зону перед стартом. Во многом трак-триал сродни шахматам, потому что нужно просчитывать свои действия на много ходов вперед и уметь жертвовать малым во имя большого. Хотите купить новый автомобиль? В автосалоне Пилот Авто pilot-auto77.ru вам помогут подобрать авто, согласно предпочтениям.

За исключением прототипов все участвующие в соревнованиях грузовики серийные, без существенных доработок. Такой подход позволяет заводам-производителям продемонстрировать потенциальным заказчикам возможности своей продукции, а ведь именно ради этого все и затевается.

В отличие от предыдущих состязаний такого рода, когда машины делили на категории в зависимости от количества мостов, в этот раз была применена европейская классификация транспортных средств - по колее и базе.

Серийные автомобили классифицируются следующим образом:

• CI - колея от 1550 до 1750 мм (если колея меньше 1550мм, транспортное средство должно иметь минимум три оси I, колесная база от 2300 до 3400 мм;

• С2 - колея от 1751 мм, колесная база от 2800 до 3799 мм;

• СЗ - колея от 1751 мм, колесная база от 3800 до 4799 мм;

• С4 - колея от 1751 мм, колесная база от 4800 мм, количество осей не более трех;

• С5 - колея от 1751 мм, колесная база от 4800 мм, количество осей более трех.

Прототипы выделяют в три отдельные категории:

• П1 - колея от 1550 мм (если меньше, то транспортное средство до,\жно иметь минимум три оси), колесная база от 3800 мм;

• П2 - колея от 1551 мм, колесная база от 3800 мм;

• ПЗ - колея от 1551 мм, колесная база от 3800 мм. К данной категории относятся транспортные средства, которые по внешнему виду и техническому назначению отличаются от грузового автомобиля (например, рабочие машины). Решение по вопросу о принадлежности автомобиля к категории ПЗ принимает технический комиссар.

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тут были комменты. RIP!






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